Shakira vende su catálogo a Hipgnosis, la misma compañía que adquirió el de Neil Young

La cantante colombiana Shakira ha vendido todo su catálogo a la compañía Hipgnosis, especializada en la inversión en catálogos de canciones para su licencia, que adquiere 145 canciones editadas desde 1991.

Shakira ha vendido más de 80 millones de discos y ha ganado tres premios Grammy y 13 Grammy latinos. Hipgnosis es la misma empresa que anunció la adquisición de la mitad del catálogo de Neil Young la semana pasada.

El acuerdo firmado por Shakira incluye el 100% de los derechos de publicación musical incluidas las letras. El precio que ha pagado la compañía no se ha hecho público.

En un comunicado, la artista explicó la decisión: “Ser compositora es un logro que considero igual y tal vez incluso mayor que ser cantante y artista. A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento en que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no solo me pertenece a mí, sino también a quienes la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me hayan dado el privilegio de comunicarme con los demás, de ser parte de algo más grande que yo. Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo, y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores de canciones de todo el mundo que se preocupan profundamente por la vida continua de sus canciones”.

Por su parte, un portavoz de la compañía señaló: “Esta increíble mujer de Colombia se ha convertido en una de las personas más famosas e influyentes del mundo. Lo que nadie debería dar por sentado es que es una de las compositoras más serias y exitosas de los últimos 25 años, habiendo escrito o coescrito prácticamente todas las canciones que ha grabado. Es maravilloso para nosotros dar la bienvenida a Shakira, la reina de la música latina y mucho más, a la familia Hipgnosis”.