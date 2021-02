Meek Mill enfada a las redes con su último tema sobre Kobe Bryant

No pensemos que somos únicos aquí por la Península Ibérica. Los líos con las letras van más allá de los Pirineos y del Atlántico. Si aquí nos tiramos los adoquines a la cabeza por la detención de Hasel después de unas rimas más que desafortunadas, en Estados Unidos acaba de estallar la polémica con Meek Mill, un rapero que se ha acordado de Kobe Bryant en su última creación.

Aprovechando que el 26 de enero se cumplía un año del accidente aéreo de “La Mamba” en el que fallecía junto a su hija Gianna y otros siete tripulantes de la nave, el artista ha colaborado con Lil Baby para soltar algunas perlas como “And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe”, cuya traducción sería algo así como “Y si alguna vez me falta, salgo con mi helicóptero, será otro Kobe”.

Con la pérdida del baloncestista todavía escociendo entre los seguidores de los Lakers y del deporte de la canasta, en general, no han tardado en llegar las quejas de los seguidores de Kobe, el mito que provocó miles de homenajes por todo el mundo. De esta forma, el nuevo tema de Meek Mill, “Dont worry (RIP Kobe)” –”No te preocupes (DEP Kobe)”– ha provocado numerosas críticas y ha sido calificado como “ofensivo e irrespetuoso”.