Descubren sobre qué edificio cristiano se construyó la Mezquita de Córdoba

El peligro de cualquier mito es que puede llegar a convertirse en una teoría irrefutable. Todo aquello que se repite a través de los años, aunque no sea del todo cierto o no esté comprobado, termina calando y pareciendo que es la única verdad. No obstante, para eso están los expertos: para ponerlo siempre todo en duda y no dejar de investigar. Eso ha ocurrido en la Mezquita de Córdoba, donde unos arqueólogos no se han dado por vencidos con la historia que siempre han escuchado y han decidido seguir estudiando: la iglesia de San Vicente no es lo que había antes de que se construyera la Mezquita, como siempre se ha creído.

A través del Ayuntamiento de Córdoba, una serie de arqueólogos encabezados por Raimundo Ortiz y coordinados por el profesor de la Universidad de Córdoba, Alberto León, se han retomado unas excavaciones que el experto Félix Hernández ya inció durante la Segunda República. Este arqueólogo realizó unos fabulosos descubrimientos bajo el suelo de la Mezquita, pero tuvo que interrumpir sus trabajos por la Guerra Civil. Ahora, al retomar este estudio han llegado más allá en sus conclusiones, aún en clave de hipótesis: hay restos de una fachada de un gran edificio que se levantó en el siglo V, que formaba parte de un complejo mayor y que fue monumentalizado.

Excavaciones en el Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba

Ante esto, la interpretación de la existencia previa a la Mezquita de la iglesia de San Vicente y una calle de la época romana pierde fuelle. Según los expertos, la tesis más aceptada ahora es de que ese espacio estuviera ocupado por un conjunto de edificios ligados a los obispos de la época tardoantigua: un complejo episcopal de época visigoda, que contaría con una basílica, un baptisterio y el palacio del obispo.

Esta mañana los arqueólogos Alberto León y Raimundo Ortiz han explicado a los guías e interpretes del patrimonio el proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba consistente en la reexcavación llevada a cabo por Félix Hernández en los años 30.

“No hay que obsesionarse con la iglesia de San Vicente, esa idea hay que descartarla absolutamente”, explica el profesor León, añadiendo que los restos hallados “es probable que fuese la iglesia episcopal de un conjunto más grande”. Asimismo, el experto ha detallado que este tipo de complejos eran en la época una especie de multiusos, pues dentro podrían encontrarse desde lugares de culto hasta almacenes, una zona administrativa o cementerios.

No obstante, esta investigación aún no ha concluido, por lo que todavía no pueden zanjar sus descubrimientos como verdades rotundas. Hasta ahora, se han realizado dos fases de excavación, preparándose ya para una tercera. Todo ello, en la zona de la parte occidental del Patio de los Naranjos, más cercana a la calle Torrijos, volviendo así a excavar todo lo que estudió Félix Hernández hasta 1934.