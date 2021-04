España retira la subasta de un óleo porque podría ser de Caravaggio

Hoy se iba a subastar el lote 229 de la subasta número 409 de la Casa Ansorena de Madrid a las 18:00 horas. No obstante, según lo que figura en el catálogo, ya no está la venta. El lote se ha bloqueado, según publica “La Repubblica”, porque “hay que comprobar y estudiar la pieza más a fondo. Los propietarios tenían duda”, explican desde la casa de subastas de Madrid. Rodeado, por tanto, de misterio, este lote contenía un óleo de 111x86 centímetros titulado “La Coronación de espinas”, atribuido al círculo de José de Ribera. No obstante, las alarmas han saltado: el precio de salida era de 1.500 euros y esto debe cambiar si las sospechas de que pertenezca a Caravaggio sean ciertas.

Esta noticia de que podría tratarse del “Ecce homo” de Caravaggio ha hecho que el Estado eche el freno en la subasta y varios especialistas en el artista ya están manifestando sus opiniones. Por ejemplo, Vittorio Sgarbi, veterano historiador del arte, sí cree que este cuadro es de Caravaggio: “Su precio podría estar entre 100 y 150 millones de euros si (el propietario) se lo vende a un inversor privado, o de 40 y 50 millones si lo hace al Museo del Prado”, ha explicado al “Corriere della Sera”.

No solo los expertos son los que apoyan la autoría de Caravaggio de esta obra, sino que también destaca una nota autógrafa del artista de 1605, en la que se interpreta que dice que “Yo, Michel Angelo Merisi da Caravaggio, me obligo a presentarme ante el ilustre Massimo Massimi por haber sido pagado por un cuadro de valor y grandeza como el que ya le hice de la coronación de Crixto (sic)”.

No obstante, como en todo, hay voces y opiniones contrapuestas: “No es un Caravaggio. Se piensa que puede deberse a que la figura del primer plano replica el Ecce homo atribuido a Caravaggio, del que existe ya una copia. En mi opinión, la pintura es de un caravaggieso de alta calidad, pero no de Ribera. No se puede hablar de nombres de esta importancia. Si fuera de Ribera, su precio partiría de 200.000 euros, no de 1.500″, argumenta el experto en pintura napolitana entre los siglos XV y XIX, Nicola Spinosa.

Ribera es uno de los grandes seguidores del estilo de Caravaggio. De hecho, aunque nacido en Valencia, desarrolló toda su carrera en Italia: al principio en Roma, desde 1608, y más tarde en Nápoles, desde 1616 hasta que falleció en 1652.