Recuerdos inéditos de la época de los Beatles en Hamburgo, a subasta

Nacieron en Liverpool, pero crecieron en Hamburgo. Fue en esta ciudad alemana donde los Beatles desarrollaron su éxito y donde marcaron su huella en el mundo de la música. Entre agosto de 1960 y diciembre de 1962, la banda llegó a tocar en más de 250 conciertos, viviendo, por tanto, una de las épocas clave de su carrera. Fueron unos meses tan intensos que dieron para mucho, y esto lo demuestra ahora un material inédito que ha sido descubierto y que se subastará en Londres en mayo.

Sesenta años después del paso de John Lennon, Paul McCartney, Stuart Sutcliffe, Pete Best y George Harrison en Hamburgo, se han hallado cartas, permisos de trabajo, fotografías e incluso poemas de los músicos de dicha época, así como se ha arrojado luz sobre la relación que mantuvieron con Astrid Kirchherr. Fue la fotógrafa que más imágenes realizó del grupo, conocidas por unos retratos en blanco y negro que les hizo antes de que se disparara su fama.

Astrid Kirchherr y los Beatles, en imágenes de archivo

De hecho, tal fue la relación entre ella y los músicos que se le atribuye haber influido en su característico corte de pelo. No obstante, “odiaba ser conocida como la peluquera de los Beatles. Hizo mucho más que cortarles el pelo”, explica Stefanie Hempel, amiga cercana de Kirchherr. “Todos los Beatles estaban enamorados de ella, una especie de amor de madre o hermana mayor, y en parte sexual. Astrid era tan hermosa -continúa-, los cuidó de una forma espiritual e intelectual, además de darles una nueva conciencia de sí mismos”.

Carta de John Lennon a Astrid Kirchherr

Así, entre los recuerdos que se incluyen en la subasta, figuran unas cartas que los componentes de la banda mandaron a la fotógrafa, que han sido propiedad durante estos años de un alemán que se mantiene en el anonimato. Entre ellas, se incluye una misiva en la que Harrison la invita a Londres “para prepararle té y darle copos de maíz”, así como una de Lennon, donde menciona la canción “Love me do”, explicando que “es bastante buena, pero no lo suficientemente buena”.

Carta de George Harrison a Astrid Kirchherr

Desde cualquier accidente doméstico hasta la compra de amplificadores y guitarras, pasando por la de coches o la del desarrollo de sus trabajos. Todas excusas eran buenas para enviarle cartas a Kirchherr y explicarle el día a día de cada Beatle, según publica “The Guardian”. Asimismo, además de estos escritos, en la subasta que tendrá lugar el 5 de mayo, se incluye información sobre el lanzamiento de “Please please me”, así como dibujos y poemas que realizó Lennon, o permisos de trabajo alemanes o fotos inéditas, algunas tomadas por un seguidor del grupo en el aeropuerto de Hamburgo.

“El tiempo de los Beatles en Hamburgo fue absolutamente crucial para ellos”, afirma Katherine Schofield, directora de la casa de subasta Bonhams, donde tendrá lugar la puja. “Es justo decir que llegaron a Alemania cuando eran niños y se fueron como hombres”, añade. En aquella época, los Beatles aún no contaban con Ringo Starr en la batería, sino que el grupo estaba formado por, además de Harrison, McCartney y Lennon, Stuart Sutcliffe y Pete Best. El primero abandonó la banda tras la vuelta de Hamburgo a Liverpool, cuando decidió dedicarse a la pintura. No obstante, falleció poco después: en abril de 1962, consecuencia de una hemorragia cerebral, con tan solo 21 años. Por su parte, Pete Best fue reemplazado por Starr, según aseguran algunos expertos, por su falta de compromiso con la banda.