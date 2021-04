¿Es «Peter Grimes» culpable de la Covid?

Peter Grimes y el Teatro Real tienen una cosa en común: ambos son diferentes al resto, pero por circunstancias bien opuestas. Si bien el personaje inventado por George Crabbe es señalado por ser ese «perro solitario» que no encaja en el pueblo, entre otros motivos, por «violento», el Real, con su millonario presupuesto y recursos casi ilimitados, es ese chico guapo, alto y rico que suele rozar la perfección. Un lugar al que el resto de «teatritos» de la ciudad miran entre la envidia y el rechazo por su magnificencia, aunque no dejan de ser cosas que van «con el cargo». Por ello, cualquier salida del tiesto del coliseo madrileño se mira siempre con especial atención –recuerden aquel conato de motín a principio de temporada–. La última, el «brote»-«no brote» que ha dado un plus de intriga al estreno de este «Peter Grimes», de Benjamin Britten, que Ivor Bolton (director musical) y Deborah Warner (director de escena) traen a la plaza de Oriente.

Estaba anunciado para el 8 de abril, pero ya estamos a martes 13 y no se ha avanzado más allá de la parte ensayística. «En primer lugar, por el Brexit», aseguran desde el Real. Los permisos para entrar y salir se demoraron lo suficiente para que el equipo de trabajo –el mismo que en enero del 17 ya trajo «Billy Budd»– llegara con dos semanas de retraso. De hecho, hoy se celebraría su estreno si nos ceñimos a este motivo. Lo que sucede es que en tiempos de pandemia no se puede decir que la situación está controlada hasta que se ha arrancado y, muchas veces, ni así. Así que en el camino de este Peter Grimes también se cruzó el dichoso virus. Eso sí, con la polémica de hasta qué punto se ha ocultado. Desde el teatro dicen que no, que, simplemente, no se preguntó, y Prensa y público sostienen una postura enfrentada.

Ivor Bolton y Deborah Warner en una de las salas del Teatro Real

Sea como sea, la realidad, siempre en manos del caprichoso coronavirus, es que, con la pieza ya presentada en sociedad, la nueva fecha de estreno es el 19 de abril. Será entonces cuando se desarrollará una pregunta a lo largo de toda la obra: «¿Es Peter Grimes el asesino de un niño?». Sobre esta cuestión se debatirán los habitantes de un pequeño pueblo costero que intentará sentenciar al pescador a pesar de que la justicia lo ha desimputado después de que un joven aprendiz muriera de sed en la barca de protagonista.

Fue esta la excusa que encontró Benjamin Britten para dar una nueva vida operística al Grimes que el poeta inglés Crabbe había esbozado en «The Borough». Siendo ambos nativos de la costa de Suffolk, que Crabbe ambientara en ella sus obras hizo que Britten empatizara con ese mundo que le resultaba tan cercano. La añoranza de las tierras del mar del Norte llevó al compositor a abandonar, junto a su pareja –Peter Pears–, California. Y con la ayuda de este durante la travesía de regreso se terminó de completar la ópera que ahora protagonizan sobre el escenario del Real el tenor Allan Clayton (Grimes), la soprano Maria Bengtsson (Ellen Oford) y el barítono Christopher Purves (capitán Balstrode). «Estoy interesado en la gente que no opina igual. Muchas grandes cosas del mundo tienen su origen en el intruso o perro solitario que no siempre son atractivos (...) Y eso es lo que intento retratar en “Peter Grimes”», aseguró Britten.

Ivor Bolton, en el centro, dirigiendo un ensayo

Ahora, la historia original se ha trasladado al presente porque, en palabras de Warner, «esta obra no pierde fuerza por situarla en un marco contemporáneo, al contrario. En este pequeño pueblo se pueden observar todas las contradicciones de la sociedad actual y, en especial, de aquello que nos habla del rechazo al diferente». De hecho, continuaba sobre la traslación de la localización, «el pueblo de la pieza original ha crecido mucho en los últimos tiempos, pero por esa zona aún sigue habiendo zonas empobrecidas, que nos sirve para lo que queremos contar», explica la directora sobre la pobreza como hilo conductor de una historia en la que también se habla de la explotación infantil. «Se podía haber pensado en trajes de época y mantener la ambientación original, pero creo que se corría el riesgo de que fuera demasiado sentimental, como en “Los miserables” por ejemplo. Eso es peligroso. Quería hablar de cómo la pobreza influye en los personajes de una industria pesquera», ha avanzado.

Clayton, por su parte, habla de un protagonsita «aislado» dentro de un «microcosmos de la sociedad», el pueblo: «Su mayor delito es no marcharse y creo que puede haber un Peter Grimes en cualquier lado: alguien que no actúa como los demás y es juzgado por ser diferente», explica el tenor.