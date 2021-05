Unos nenúfares de Monet superan los 58 millones de euros en una subasta

El mercado del arte y las subastas en este sentido se están haciendo cada vez más sonadas. No es raro que, cada semana, sepamos de la venta millonaria de una obra de arte, sea un cuadro de “primera fila” y con una firma importante, o uno más desconocido y no por ello menos valioso. Ayer el protagonista era Jean-Michel Basquiat, un joven artista estadounidense que murió a los 27 años, en 1988, y cuya obra “In this case” fue vendida en Christie’s Nueva York por 76 millones de euros. A este pintor se le considera hoy, de hecho, uno de los más caros y cotizados del mercado. Ahora, ha sido el turno de Claude Monet, pintor francés, padre del impresionismo y uno de los artistas más determinantes de la historia del arte. Anoche, durante una puja en Sotheby’s Nueva York, un cuadro de su famosa serie de nenúfares alcanzó los 70,3 millones de dólares (más de 58 millones de euros).

Se trata de una de las varias obras que Monet realizó bajo el título “Le bassin aux nymphéas” (”El estanque con nenúfares”) o “Les nymphéas” (”Los nenúfares”). Durante la subasta, celebrada anoche en la Gran Manzana, superó sustancialmente y con creces las expectativas, pues los expertos habían estimado que fuera vendida por 40 millones de dólares (33 millones de euros).

Pintado entre 1917 y 1919, está considerado como “uno de los cuadros más excepcionales de Monet que ha llegado al mercado en la historia reciente”. De un metro de alto y dos de ancho, es una pintura al óleo, clara característica del impresionismo que simbolizó Monet y del que fue inspirador y precursor durante varias generaciones.

Esta obra de Monet superó los 70 millones de dólares en una subasta en Nueva York

Con esto, las pujas siguen. Monet se une a la larga lista de cuadros vendidos por cantidades millonarias, de la misma manera que los artistas que le sucedieron en la misma subasta de ayer: Pablo Picasso. También se pujó ayer por un retrato pintado por el malagueño de Françoise Gilot, que fue su musa y pareja durante una década. El precio final fue 18 millones de dólares (14,8 millones de euros), aumentando a 20,9 tras agregarle tasas y los impuestos (en euros, 17,3).

Claude Monet, nacido en París en 1840 y fallecido en Giverny en 1926, es el padre del impresionismo hasta tal punto que el título de este movimiento artístico se debe a una de sus obras: “Impresión, sol naciente” (1872). Este estilo se caracteriza, a grandes rasgos, en la pintura, por la importancia del reflejo de la luz, sin que el objeto que ilumina adquiera más importancia. El claroscuro se elimina en el impresionismo y los matices del color son la clave para todo detalle.