La National Gallery comprará “El chico rojo” de Lawrence por más de 10 millones

En 1825, el artista y maestro británico Thomas Lawrence finalizó una de sus obras más populares: “El chico rojo”. El retrato, de 140 centímetros de alto por 110 de ancho, muestra a Charles William Lambton, de siete años entonces, y fue un regalo para su padre, John Lambton, primer conde de Durham. Si bien Lawrence en un principio, según afirman algunos expertos, pintó la ropa del chico en amarillo, fue el señor Lambton quien insistió para que cambiara el color hacia el carmesí. Ahora, este característico rojo que viste al joven, podrá ser observado gracias a la National Gallery: informa “The Guardian” que el museo londinense comprará la obra en cuestión para disfrute de los británicos y visitantes.

“El chico rojo” ha despertado bastante debate por parte de los expertos desde que se exhibió por primera vez en la Royal Academy en 1825. Mientras algunos opinaban que era una obra de arte maravillosa, otros la tachaban por baja calidad. No obstante, esto no prohibió que el cuadro se volviera famoso, hasta el punto de ser la primera pintura, en 1967, en ilustrar un sello postal británico.

Según la publicación británica, la National Gallery ha ofrecido a una colección privada 9,3 millones de libras esterlinas por el cuadro, lo que equivale a 10,8 millones de euros, aproximadamente. Una cantidad de dinero que no pasa desapercibida y que extraerán del fondo American Friends of the National Gallery, así como de otros legados y donaciones.

Una oportunidad única para la National Gallery “para adquirir una pintura excepcionalmente importante de uno de los mejores retratistas europeos de principios del siglo XIX, que es de gran importancia para el patrimonio nacional británico”, explican desde el museo a “The Guardian”.

Una obra a la que no le falta “brillantez técnica y, al mismo tiempo, una conmovedora representación de un niño que se vuelve consciente de sí mismo”, dice Gabriele Finaldi, director de la National Gallery. Un “retrato deslumbrante que se convertirá en una pintura muy admirada por todos nuestros visitantes”, añade.

No obstante, no faltarán los retractores de Lawrence. Durante una exhibición de 2010 donde se colgó el cuadro, Richard Dorment, del “Daily Telegraph”, no dudó en decir que “Lawrence debe ser el peor pintor de niños en la historia del arte”. Por su parte, la periodista Laura Cumming, de “The observer”, opinó que “Lawrence pintaba a los niños como Disney a los ciervos, nauseabundamente lindos”.

Con esto, el museo británico se mantiene como defensora de la obra, y pagará la citada cantidad a plazos, siendo propietaria total del cuadro a finales de año y así exhibirlo a principios de 2022. “Es un sueño hecho realidad para todos los que aman el arte británico”, asegura Christine Riding, directora del departamento de curaduría del museo en referencia a la adquisición. “Su presencia en la National Gallery permitirá mostrar la relación entre Lawrence, Gainsborough y otros muchos artistas y pinturas europeos de nuestra colección”, añade.