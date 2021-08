Muere a los 93 años Pat Hitchcock, la única hija de Alfred Hitchcock y actriz en “Psicosis”

La actriz Pat Hitchcock, la única hija que tuvo el cineasta Alfred Hitchcock, murió a los 93 años, informó este martes la revista The Hollywood Reporter. Según su hija, Katie Fiala, la actriz falleció el pasado lunes en su casa de California. Hija del célebre director y Alma Reville, participó en algunas de las películas más conocidas de su padre como “Pánico en la escena” (1950), “Extraños en un tren” (1951) o “Psicosis” (1960).

También se dejó ver en varios episodios de la serie “Alfred Hitchcock Presenta” (1955-1962) y, más allá del trabajo como actriz para su padre, Pat Hitchcock figuró en el reparto de películas como “Los diez mandamientos” (1956). Además, escribió junto a Laurent Bouzereau el libro “Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man” (2003), una biografía sobre su madre Alma Reville, con la que el director estivo casado más de medio siglo.

Su última aparición en el cine fue en 1978 en la película para televisión “Skateboard (Los super-stars del monopatín)”, interpretando a una señora mayor y solo siendo acreditada a posteriori, ya que su trabajo en el filme no era más que un favor a modo de cameo.