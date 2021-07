Gabriel Rufián: “El mundo debería indultarme de soberbia”

Es la «máquina de la verdad» de las conjuras sanchistas. No tiene reparos en retar a su «socio» con la sombra de la hemeroteca o las urnas del futuro. En la puerta de los Leones le piden fotos desde el «que pena que los de Pamplona no podemos votarte» al «no comparto tus ideas, pero admiro tu forma de desenmascarar». Su hijo Biel le hizo un Goku de escayola que adorna su estantería aunque, según como se mire, parece una flamenca «made in Spain». Es leal a los suyos y confiesa que cada vez le gusta más rodearse de aquellos que no piensan como él.

-Le esperaba en un ministerio... ¿Lo rechazó a lo Iván Redondo?

-No, en Cataluña hay consellers y conselleras, y en España hay ministros y ministras y la verdad es que no me interesa para nada ser ministro.

-Dicen que es el «jefe» de Pedro Sánchez... ¿Le va a dar el finiquito o paga extraordinaria?

-No soy el jefe de nadie, lo cierto es que ERC tiene un papel muy importante fruto de su buen hacer y resultados electorales. Esperemos no darle el finiquito, esperemos.

-Un día fue el corazón de Frankenstein, ahora le llaman el Conde Drácula. ¿No es muy monárquico para usted?

-(Risas). No, es muy republicano. Al final la historia de Drácula, la real, si es cierta, es muy interesante y muy contestataria. Así que no, para nada, valores republicanos a tope. Aquí, los únicos que sacan la sangre a la gente son los de la derecha.

-Como Victoria Beckham, ¿es de los que piensa que España huele a ajo?

-¿Pero es cierto?, ¿lo dijo? No, España a veces huele a rancio, y en el Congreso esa parte está muy presente. Pero hay una España que huele a azahar de los patios de Córdoba, a Machado...

-¿Entramos en la política de los cazafantasmas o del hombre lobo?

-No sé, yo creo que vienen años muy complicados en las que depende de nosotros que sea regreso al futuro o al pasado. Esperamos que sirvan para avanzar en temas sociales o el conflicto con Cataluña.

-Y para lo que reclama el Tribunal de Cuentas ¿van a hacerse un “sinpa”, pagar a escote, que invite el resto o es el «Cataluña nos roba»?

-No, como demócrata debería preocuparnos, independientemente a quien votemos, que hay un tribunal, que no es judicial, que puede poner multas millonarias por sus ideas.

-En su caso, ¿de qué cree que debería indultarle el mundo?

-¿A mí? De soberbia

-En la operación diálogo, ¿quién es el Vito Corleone?

-La gente, si entendemos a Vito Corleone como el mandamás, es la gente la que nos está obligando a hacer cosas. Y en Cataluña una inmensa mayoría nos está pidiendo hablar. Lo importante es que se hable sin prácticas mafiosas y el Padrino solo quede en una película de Palermo.

-Últimamente le persigue el himno de España. ¿Se ha hecho patriota?

-Me resulta curioso que haya gente que utilice sus símbolos como una piedra, porque te los lanza así. No me importa que me pongan el himno, ni humo con el color de la bandera. Me parece triste que haya quien piense que me puede molestar. Me cuesta mucho el rollo nacionalista patriota, aunque no lo parezca.

-¿Con quién sería Rufián un Judas?

-De la figura de Judas se ha escrito poco, y quizá pasó a la historia de manera injusta. Quizá Judas fue el mejor aliado de Jesús; lo mismo lo pactó todo con él –se ha escrito sobre ello–. Más allá de esta frikada, si cogemos el término Judas como tal... Para mí la lealtad es lo más importante que existe en la vida en términos de amistad. Me costaría mucho. Sí que reivindico la capacidad del político de cambiar de opinión, pero eso no significa traicionar a nadie, ni a nada.

-¿En qué momento supo que Sánchez tenía revelaciones del perdón?

-En el momento que echamos a Ciudadanos de la ecuación.

-¿Se fía de él?

-No es una cuestión de confianza, es el presidente y le obligamos a hacer cosas. Sánchez o el PSOE

no hace, se le obliga a hacer, sin que tenga alternativa.

-Creo que le gusta la película Alien. ¿Quién es el “octavo pasajero” en su plan de independencia?

-Convergencia.

-¿Dónde cree que hay más vida alienígena?

-Creo que hay un estrato social, que creo que ahí entran también las políticos y políticas, que está bastante desconectados de la realidad. Madrid es una especie de Matrix en el que puedes llegar a pensar que eres formidable, maravilloso y tienes más capacidad y habilidad de la que tienes. Madrid es la ciudad de los halagos y tienes que intentar, sobre todo si eres de fuera, que eso no te lleve; porque te lo puedes llegar a creer. Y ahí es cuando te equivocas cuando te crees que estás aquí porque eres tú. Me refiero a esos ambientes. El halago es el peor enemigo de un político.

-¿Le dicen muchas veces que se equivoca?

-Sí, es muy importante tener gente que te diga la verdad en política, porque si no, te equivocas. Procuro rodearme de gente que me mete caña, que diga que lo has hecho mal, que te has equivocado, que por ahí no. Lo mejor que he hecho ha sido rodearme de gente que me dice la verdad.

-¿Para qué contrataría a Toni Cantó?

-Con Toni coincidí tres años en el Congreso y lo veo capaz de hacerse de Junts X Cat. Es que no tiene ningún tipo de... De acomodador de cine.

-¿Qué plan haría con Macarena Olona?

-He coincidido en la Kitchen con ella y valoro algunos interrogatorios que ha hecho, tiene una formación jurídica importante pero, bajo mi punto de vista defiende ideas muy reaccionarias y salvajes. ¿Planes? Quizá preparar un interrogatorio a un policía corrupto. Poco más...

-¿Se vería cantando bajo una máscara?

-Me fliparía más ir a Masterchef. Cada vez me gusta más la cocina, el bricolage y el componente de competición me pone.

-¿Su hijo qué quier ser de mayor?

-Arquitecto, ingeniero y conductor de trenes...

-Pensaba que me iba a decir Guardia Civil..

-No, de momento no me lo ha dicho. Pero si me lo dice, ningún problema, que sea lo que quiera.

