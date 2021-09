Alba Dueñas recomienda “RemoVidas”: “nunca hay que dejar de remar”

Alba Dueñas es periodista y lleva años ligada a Atresmedia. Tras haber pasado por distintos apartados en la redacción de Antena 3 Noticias, entre ellos como colaboradora de Roberto Brasero en «El tiempo», desde enero de este año, esta aficionada al fútbol y seguidora acérrima del Atlético de Madrid se encarga de presentar la actualidad deportiva en la cadena. Dueñas recomienda leer «RemoVidas», de Miriam Tirado, «cuyo título ya encierra qué te vas a encontrar dentro», advierte. «La R y la V están en mayúscula y creo que tiene mucho sentido porque une dos palabras en una, “remar” y “vida”, que ya están indicando que en la vida pasan cosas que te remueven por dentro y hay que estar remando continuamente para avanzar», nos explica la presentadora.

–¿Cómo llegó al libro?

–Me gusta mucho Miriam Tirado porque escribe muy ligero y claro. Lo he leído este verano en mi última semana de vacaciones. Me fui al norte y como hizo un tiempo desapacible, entré en una librería y me atrajo el título, simplemente pensé que me iba a tocar la fibra y lo compré para ver si era verdad.

–¿Qué encontró en él?

–Son una serie de historias entrecruzadas centradas en un año que ha sido muy convulso, lo inicia en diciembre de 2019, cuando todos empezamos a escuchar por primera vez la palabra «coronavirus», y termina en diciembre de 2020. Son historias con las que puede sentirse identificado cualquiera de nosotros y la gente de nuestro alrededor, el amor en todas sus vertientes, hacia la pareja, a los padres, amigos, el desamor, la distancia, la pérdida, la soledad... sentimientos que han aflorado en este año tan complicado que de una manera u otra nos han tocado la fibra a todos. Este libro es para asomarnos a la vida de la gente sin llamar a la puerta, porque son cosas muy de dentro que siempre cuesta contar en público.

Míriam Tirado también es autora de «Rabietas» FOTO: Archivo Archivo

–Ha sido un año de emociones intensas, ¿no?

–Sí, y estos relatos nos dan la perspectiva, hay mucha gente que se ha ido de nuestras vidas sin poderle decir adiós, separaciones de la pareja y la familia por el confinamiento... Ha sido todo muy raro, un año muy turbulento en el aspecto emocional que nos hace conectar con lo propio y con lo ajeno, pero que también ha servido de aprendizaje y nos ha hecho reflexionar.

–Son situaciones con las que se puede identificar cualquiera...

–Es un libro para dejarse llevar y, sobre todo, sentir porque son vivencias cotidianas que todo el mundo puede experimentar a diario, que provoca emociones y sentimientos encontrados sobre los «zascas» que te da la vida, las alegrías, el miedo, la resignación, la confusión, el alivio, la tristeza, la esperanza, el dolor... Y de todo se puede sacar un aprendizaje,

–¿Cuál es su reflexión de todo esto que nos ha pasado?

–Que en la vida, a pesar de que te vengan muy mal dadas, nunca tienes que dejar de remar.

–¿Qué tal lectora es?

–Me gusta mucho leer, pero soy lectora de momentos, intento elegir el libro, me dejo mucho recomendar.

–¿Qué género literario prefiere?

–Ninguno en particular, depende del momento vital que esté viviendo, o de lo que me recomienden, en ese sentido me dejo guiar, no tengo preferencia por un género concreto.