Carlos Iglesias recomienda “El guardián entre el centeno”: “Lo he releído y era mejor el recuerdo”

Recuperado del susto de haber leído su propio fallecimiento en la prensa, el actor, director y guionista Carlos Iglesias recomienda la lectura de “El guardián entre el centeno”, de J.D. Salinger publicado en 1951. El popular Benito de “Manos a la obra”, autor de películas como “Un franco, 14 pesetas” o. “La Suite nupcial” dice que este verano ha vuelto a leer el clásico de Salinger, “pero reconozco que esta segunda me ha dejado más frío de lo que yo esperaba, era más bonito el recuerdo que la relectura”. Holden Caulfield, un adolescente desvela de forma descarnada su enfrentamiento con el mundo adulto.

¿Cómo llegó a este libro?

-Nos lo aconsejó el profesor Ángel Gutiérrez en la RESAD, no lo conocía y me impresionó mucho. Un chaval de 16 años narrando su primera relación con una prostituta impresionaban en aquel momento más que hoy en día, no obstante reconozco que es una obra muy peculiar y no me extraña su éxito.

-¿Le dejó huella?

-No me marcó tanto como a otra gente, sobre todo a los anglosajones, americanos o ingleses. Me pareció especial porque en la literatura española, solo “Edad prohibida” hablaba de esa relación de un joven muy tierno todavía con la vida real. Puede ser nuestro equivalente de esa descripción que hace Salinger.

-¿La recomendaría sólo para jóvenes?

-No para la edad del protagonista, que establece una relación muy rara para 16 años. Nosotros no la creemos porque, como es un americano en Nueva York, uno se cree todo lo que ocurre allí, pero llevado a un joven de esa edad en España es difícil.

-¿Entonces?

-De 18 a 20 años creo que sí, encuentras con cosas que te han pasado por la mente, la distancia con el mundo adulto y el rechazo que sientes hacia él y te identificas, te ves acompañado de alguien que ha sentido lo mismo que tú y encima lo deja escrito en un libro.

-Por eso su relectura no ha sido lo mismo.

-Me sentí más identificado a esa edad que de adulto. Ahora no me ha sorprendido tanto, no existía el factor sorpresa, no obstante es un libro recomendable a cualquier edad.

-¿Lee mucho?

-Menos de lo que le gustaría, creo que todo lo que me ha influido lo leí de los 15 a los 30 años, después he leído menos, los guiones lleva mucho tiempo y dejas algo la literatura tradicional, pero aunque el mundo de los guiones es muy árido y no es tan fluido de leer como una novela, también es literatura.

-¿Qué lectura prefiere?

-La historia, que de alguna manera me parece una novela apasionante. No sólo la leo sino que incluso la escucho con los “podcast”, que es algo que no existía en mis tiempos, y me permiten escuchar temas de historia que me interesan muchísimo.