Muere Leslie Bricusse, el compositor tras Willy Wonka y James Bond

El compositor británico Leslie Bricusse ha muerto a los 90 años, según informan medios como “Variety” o “The Guardian”. El también poeta, dramaturgo o guionista, ganador de un Premio Oscar y un Grammy, se ganó la fama internacional tras componer la música que acompañaría a James Bond en su aventura contra Goldfinger, así como ha realizado canciones para películas como “Willy Wonka y la fábrica de chocolate” -la versión de 1971 protagonizada por Gene Wilder y dirigida por Mel Stuart-, o “Doctor Dolittle”.

Fue su hijo Adam Bricusse quien ha dado a conocer la noticia de su fallecimiento a través de las redes sociales: “Murió en paz”, asegura. Por su parte, la actriz y amiga del artista, Joan Collins, también lanzó un mensaje a través de instagram, rindiendo homenaje a “uno de los grandes compositores de nuestro tiempo”.

Bricusse ganó un Oscar a la Mejor canción por escribir “Talk to the Animals”, de “Doctor Dolittle”, en1967, así como uno a la Mejor adaptación y partitura de la canción original (luego retitulada como mejor partitura original) por “Victor Victoria”, de 1982. No obstante, el trabajo con el que fue más reconocido fue con el de la cinta de Willy Wonka, para la que compuso “The candy man”, “I want it now” o “Pure imagination”. Todo ello, junto a Anthony Nelwey.

Asimismo, Bricusse colaboró con John Barry para crear canciones de “Goldfinger” y “Solo se vive dos veces”, ambas cintas de la saga cinematográfica de James Bond y ambas protagonizadas por Sean Connery. En cuanto a su trabajo para el teatro, se incluyeron obras para “Sherlock Holmes: el musical” (1989), o la canción “What kind of fool am I?”, de la obra “Stop the world. I want to get off”, con Newley, en 1961. Esta última le hizo ganador del Grammy a la Mejor canción del año en 1963.

Asimismo, de nuevo con su compañero, escribió “Feeling good”, canción para “The roar of the greasepaint” y que más tarde se hizo famosa de la mano de Nina Simone. Bricusse fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1989.