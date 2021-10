De Sean Connery a Roger Moore: ¿Quién es el mejor James Bond de la historia?

La despedida de Daniel Craig como agente 007 no ha sido tan positiva como esperaban sus espectadores. Con la reciente estrenada “Sin tiempo para morir”, la polémica se ha servido al ser para algunos seguidores decepcionante ver a un James Bond amoldado a la generación de cristal y a lo políticamente correcto. El debate lo comenzó en Twitter Arturo Pérez-Reverte, quien escribió que “anoche vi ‘Sin tiempo para morir’ y lo lamento: un James Bond tan equilibrada y políticamente correcto, tan familiar, tan enamorado y tan moñas que constituye un insulto a la inteligencia de los espectadores y a la memoria del personaje. Si Ian Fleming lo viera, echaría chispas”.

A partir de esa publicación, uno de sus seguidores le ha lanzado al escritor la gran pregunta: ¿Cuál es el mejor James Bond de la historia? Para Pérez-Reverte, “en primer lugar, Connery. En segundo lugar, nadie. Y después de nadie, Brosnan”. No obstante, el debate está servido, pues desde que se realizó la primera adaptación cinematográfica de las obras de Fleming en 1962 y con Sean Connery como protagonista, “Agente 007 contra el Dr. No”, los actores y cintas se han sucedido creando un auténtico fenómeno cinematográfico. Ante esto, realizamos un repaso cronológico de los James Bond a lo largo de la historia.

Sean Connery

Sean Connery FOTO: Sean Connery Sean Connery

Fue el primer James Bond y uno de los más reconocidos por la crítica y el público. Debutó como agente secreto en 1962 y, hasta 1971, moldeó un mito alrededor del personaje. Con él se formó la figura del elegante seductor, el arrogante que se conquistaba sin esfuerzo a la chica Bond y, ante todo, al espectador. Debutó en el papel en “Agente 007 contra el Dr. No”, manteniéndose como agente 007 en 5 cintas más: “Desde Rusia con amor” (1963), “James Bond contra Goldfinger” (1964), “Operación Trueno” (1965), “007: Solo se vive dos veces” (1967) y “Diamantes para la eternidad” (1971).

George Lazenby

George Lazenby FOTO: archivo

Tenía dos aspectos en su contra: superar el alto nivel que dejó Connery en las 6 primeras películas de la saga, y que no era actor, sino modelo. Tras el éxito de su antecesor, los productores quisieron repetir la misma estrategia: escoger un nombre desconocido y buscar el milagro de que triunfase. Lazenby protagonizó “Al servicio secreto de su majestad” (1967), y no más, pues no pudo hacerse con el personaje en una sombra tan alargada como la de Connery. Fue el único Bond que se casa y, si bien le ofrecieron un contrato para hacer más cintas, su agente le convenció de que ese papel tan solo era una moda.

Roger Moore

Roger Moore en su papel de 007

Esta elección sí fue un gran acierto: el actor dio vida a James Bond entre 1973 y 1985 y lo hizo de una manera tan original como reconocida. Fue, quizá, el agente secreto más cómico de la saga. El carismático intérprete británico dio vida a Bond en diversos escenarios: desde el Caribe hasta Brasil, pasando por varios suburbios de Estados Unidos. Y superó a Connery en número de películas protagonizadas y se convirtió en el actor que más veces ha dado vida a este personaje: hizo de Bond en siete ocasiones, comenzando con “Vive y deja morir” (1973), así como en “Panorama para matar” (1985), “La espía que me amó” (1977), “Moonraker” (1979), “El hombre de la pistola de oro” (1974), “Solo para tus ojos” (1981) y “Octopussy” (1983).

Timothy Dalton

Timothy Dalton FOTO: archivo

El siguiente encargado en mantener el éxito de la saga fue el galés Timothy Dalton, quien hizo de 007 en dos ocasiones: en 1987 protagonizó “007: Alta tensión” y en 1989 encabezó “Licencia para matar”. Si bien no tenía la excelencia de Connery ni la gracia de Moore, el personaje de Dalton se caracterizó por un agente más frío, aunque fue igualmente reconocido por el público y la crítica.

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan FOTO: archivo

Junto a Connery, uno de los actores más queridos por los seguidores de las películas de James Bond. Pero, ante todo, su éxito se extendió entre el público joven de su época, pues los “veteranos” seguían defendiendo el insuperable trabajo de Connery y Moore. Su orientación del personaje fue más moderna, y debutó en el personaje con “GoldenEye” (1995), seguida de “El mañana nunca muere” (1997), “The world is not enough” (1999) y “Muere otro día” (2002).

Daniel Craig

Daniel Craig en la última entrega de la saga de James Bond FOTO: Imdb Imdb

Y, por último, Daniel Craig, el, para muchos, evidente y justo competidor de Sean Connery en cuanto a grandes interpretaciones. El actor inglés, que acaba de estrenar su última película en la piel de 007, debutó en 2006. Al principio, el escepticismo alrededor de su elección estaba servido, hasta que ahora se le reconoce en los datos, pues sus películas han sido las más rentables de la saga. Ha protagonizado 5 películas, siendo la recién estrenada “Sin tiempo para morir”. La primera fue “Casino Royale” (2006), seguida de “Quantum of solace” (2008), “Skyfall” (2012) y “Spectre” (2015).