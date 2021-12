La nación india que pudo cambiar la historia de Estados Unidos

LA HUMILLANTE PROFANACIÓN DE UN CADÁVER

La muerte no es benévola con aquellos que han caído bajo su albur. A ella le importa poco la nobleza que albergara su espíritu o las aspiraciones que animaban su existencia. El cuerpo de Tecumseh no fue bien tratado por aquellos que lo vencieron. El historiador Peter Cozzens recoge el trato que recibió el cadáver. «Los buscadores de trofeos kentuckianos habían profanado los muertos indios. Varios demonios, seguramente sin saber de quién era el cadáver que desfiguraban, habían arrancado la cabellera y le había hundido el cráneo con un tomahawk. Otros le habían arrancado mechones de cabello hasta dejarle casi calvo. El cuerpo de Tecumseh estaba cubierto de sangre seca y su rostro estaba muy hinchado». Los propios militares americanos tuvieron reticencias de confirmar la muerte de una persona que se había revelado con una gran nobleza y temían que la mutilación de sus restos llenara de pesar sus conciencias. El propio William Henry Harrison, secretario de guerra, llegó a escribir: «La obediencia y el respeto que le profesan sus seguidores es en todo punto asombrosa, circunstancia que, más que ninguna otra, revela que se trata de uno de esos genios poco comunes que de vez en cuando surgen para obrar revoluciones y revertir el orden de las cosas. De no ser por la cercanía de los Estados Unidos, podría llegar a ser el fundador de un imperio cuya gloria rivalizase con los de México o el Perú».