Muere Betty White, la legendaria actriz de la Chicas de Oro

Betty White, la legendaria actriz de la serie “Las chicas de oro” (1985-1992), falleció este viernes a los 99 años, informó el medio de noticias de famosos TMZ.

Icono de la televisión en Estados Unidos y famosa en todo el mundo, White habría cumplido el próximo 17 de enero cien años.

Ganadora de siete Grammys y también reconocida por su labor en defensa de los animales, la actriz, humorista y productora era una de las últimas supervivientes de la radio y la televisión estadounidense de las décadas de los cuarenta y cincuenta.

En el Libro Guinness de los récords de 2014 ya era oficialmente reconocida como la actriz con la carrera más larga.

Ser positiva y tener sentido del humor eran dos de las características de su personalidad y que le han permitido vivir muchos años, según afirma ella misma.

Nació en Oak Park en el estado de Illinois en Estados Unidos el 17 de enero de 1922, hija única de Tess Curtis Cachikis, ama de casa, y Horace Lawrence White, ingeniero eléctrico y vendedor de radios.

A mediados de la década de los veinte, la familia se trasladó a Los Ángeles y White cursó sus estudios en las escuelas Horace Mann School Beverly Hills y Beverly Hills High School.

Empezó a demostrar interés por la actuación a muy temprana edad y en su adolescencia participó en obras escolares. Se graduó en 1939, año en que comenzó su carrera profesional con anuncios y obras de teatro para radio y también como modelo.

Su trayectoria se remonta pues a los años 40, pero, sin duda, su salto a la fama en televisión fue primero en lo setenta con “Mary Tyler Moore y La chica de la tele” y, definitivamente, con “Las chicas de oro” (“The golden girls”), entre 1985 y 1992, con el personaje ingenuo y bondadoso de Rose Nylund. Con él fue nominada cuatro años consecutivos como Mejor actriz de televisión en los Globos de Oro y tuvo un Grammy en 1986.También participó, entre otras, en la reconocida serie “Vacaciones en el mar”.

White intervino en numerosos concursos televisivos como “Hollywood on Television” (1949) y en los cincuenta cofundó la productora Bandy, a la que se le debe la serie “Life with Elizabeth”, de gran éxito, y en 1954 “The Betty White Show”.En los ochenta tuvo su propio programa de concursos, “Just men”, en la cadena NBC.

También se hizo popular con sus apariciones en el programa “Password”, donde conocería en 1961 al presentador Allen Ludden, al que ha considerado el amor de su vida y con el que estuvo casada desde 1963 hasta su muerte en 1981.Anteriormente estuvo casada otras dos veces: Dick Barker (1945) y Lane Allen (1947-1949).La actriz no tuvo hijos.

Su debut en el cine fue en 1962, “Advise and Consent”, una película dirigida por Otto Preminger.

Entre sus trabajos en la gran pantalla se incluyen “Hard Rain” con Morgan Freeman y Christian Slater; “Dennis the Menace Strikes Again” en el papel de la Sra. Wilson junto a Don Rickles, “Lake Placid”, “The Story of Us” o “Bringing Down the House”, con Steve Martin.También en “The proposal” (2009), comedia romántica protagonizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds; “You again” (2010), “The lost Valentine” (2011) junto a Jennifer Love Hewitt y Sean Faris.Y ha puesto voz a personajes de “The Lorax” (2012) y “Toy Story 4″ (2019).

White ha aparecido en multitud de películas para la televisión: como coprotagonista junto a Leslie Nielsen en “Chance of a Lifetime”, en “The Retrievers” para Animal Planet, “Stealing Christmas” con Tony Danza y Lea Thompson o en 2005 para Hallmark Channel con “Annie’s Point” junto a Richard Thomas y Amy Davidson.

En 2010 empezó a grabar las diversas temporadas de “Póquer de Reinas”, serie protagonizada también por Valerie Bertinelli, Jane Leeves y Wendie Malick.

Activista en defensa de los animales, trabajaba con varias organizaciones, incluyendo el zoológico de Los Ángeles y la Fundación Morris Animal. En 2006 fue galardonada por la ciudad de Los Ángeles como “Embajadora de los Animales” y en 2015 lanzó el programa televisivo “Betty White’s Smartest Animals in America”.

White también tuvo tiempo para escribir varios libros, incluidos “Betty White’s pet love”, “Betty White in person” y “Here we go again: my life in television” y, junto al cantante y actor Tom Sullivan ha publicado “The leading lady: Dinah’s story” y “Together”.

Prueba de que la actriz es querida también por las nuevas generaciones es que en 2010 miles de firmas a través de Facebook hicieron que presentara el show cómico “Saturday night live”, en su edición del Día de la Madre, y obtuvo un Emmy.

En 2018 su presencia en la gala de los Emmy fue muy aplaudida y en 2021 se estrenó en Movistar+ “Betty White: first lady of television”, donde se recuerda con mucho cariño y admiración a esta leyenda del cine y la televisión.