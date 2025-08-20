TV
Estos son todos los festejos que puedes ver gratis en televisión estos días
Encierros, corridas de toros, novilladas y espectáculos de rejones serán televisados estos días
En plena celebración de la temporada taurina española los aficionados pueden asomarse a ella a través de la pequeña pantalla. Es un hecho. Y no solo a las tradicionales corridas de toros, sino que los aficionados tienen por delante unos días intensos con una agenda televisiva repleta de festejos para todos los gustos. Desde los espectaculares encierros del Pilón en Falces (Navarra) hasta corridas de figuras, rejoneo y novilladas en las principales cadenas autonómicas.
Estos son los festejos destacados que se emitirán en directo desde hoy, miércoles 21 de agosto, hasta el lunes 25:
🐃 JUEVES 21 DE AGOSTO
🕗 08:30 (España) – ETB2
🕣 08:45 (España) – Navarra Televisión
🔴 Encierro del Pilón desde Falces (Navarra).
(Ver en directo ETB2) | (Ver en directo Navarra TV)
🕔 19:00 (España) – Canal Sur Televisión
📍Málaga – Feria de Agosto
El Freixo para Emilio de Justo y Fortes
🕠 19:30 (España) – Castilla-La Mancha Media
📍Ciudad Real – Corrida de la Beneficencia
🐂 Toros de Martín Lorca para Carlos Aranda, Alejandro Peñaranda y Samuel Navalón.
(Ver en directo)
🐃 VIERNES 22 DE AGOSTO
🕗 08:30 (España) – ETB2
🕣 08:45 (España) – Navarra Televisión
🐃 SÁBADO 23 DE AGOSTO
🕗 08:30 (España) – ETB2
🕣 08:45 (España) – Navarra Televisión
🕕 18:00 (España) – Canal Sur Televisión
📍Montoro (Córdoba) – Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía
🐂 Novillos de El Torero para Manuel Quintana, Isaac Galvín, Javier Torres “Bombita”, Noel García, David Gutiérrez y Manuel Domínguez.
🕡 18:30 (España) – Castilla-La Mancha Media
📍Tarazona de la Mancha (Albacete)
🕖 19:00 (España) – Teve4 – TV Local de Vila-real
📍Nules (Castellón) – Bous al Carrer
🌙 23:30 (España) – Teve4 – TV Local de Vila-real
📍Nules (Castellón) – Bous al Carrer nocturno
Toro de Montalvo
🐃 DOMINGO 24 DE AGOSTO
🕗 08:30 (España) – ETB2
🕣 08:45 (España) – Navarra Televisión
🕡 18:30 (España) – Castilla-La Mancha Media
📍Cuenca – Corrida de rejones
Benítez Cubero para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens
🕖 19:00 (España) – Canal Sur Televisión
📍Tarifa (Cádiz)
🐂 Toros de Lagunajanda para Manuel Escribano, David Galán y Pepe Moral.
✕
Accede a tu cuenta para comentar