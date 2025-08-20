Estos son todos los festejos que puedes ver gratis en televisión estos días

En plena celebración de la temporada taurina española los aficionados pueden asomarse a ella a través de la pequeña pantalla. Es un hecho. Y no solo a las tradicionales corridas de toros, sino que los aficionados tienen por delante unos días intensos con una agenda televisiva repleta de festejos para todos los gustos. Desde los espectaculares encierros del Pilón en Falces (Navarra) hasta corridas de figuras, rejoneo y novilladas en las principales cadenas autonómicas.

Estos son los festejos destacados que se emitirán en directo desde hoy, miércoles 21 de agosto, hasta el lunes 25:

🐃 JUEVES 21 DE AGOSTO

🐃 VIERNES 22 DE AGOSTO

🕗 08:30 (España) – ETB2

🕣 08:45 (España) – Navarra Televisión

🐃 SÁBADO 23 DE AGOSTO

🕗 08:30 (España) – ETB2

🕣 08:45 (España) – Navarra Televisión

🔴 Encierro del Pilón desde Falces (Navarra)

🕕 18:00 (España) – Canal Sur Televisión

📍 Montoro (Córdoba) – Fomento de la Cultura Taurina en Andalucía

🐂 Novillos de El Torero para Manuel Quintana , Isaac Galvín , Javier Torres “Bombita” , Noel García , David Gutiérrez y Manuel Domínguez .

📺 Gran Semifinal

🕡 18:30 (España) – Castilla-La Mancha Media

📍 Tarazona de la Mancha (Albacete)



🕖 19:00 (España) – Teve4 – TV Local de Vila-real

📍 Nules (Castellón) – Bous al Carrer

🌙 23:30 (España) – Teve4 – TV Local de Vila-real

📍Nules (Castellón) – Bous al Carrer nocturno

🐂 Toro de Montalvo

🐃 DOMINGO 24 DE AGOSTO