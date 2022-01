De Dua Lipa a Red Hot Chili Peppers: los ídolos mundiales que vienen a España en 2022

La música continúa siendo compatible con la actual realidad y por ello este 2022 se presenta repleto de grandes citas en nuestro país. Tras dos años de cierres, aforos reducidos, problemas para viajar y restricciones, que han golpeado a escenarios, directos, festivales y conciertos, el nuevo año se presenta con un aluvión de citas musicales que, además de artistas de nuestro país, también traen a iconos mundiales, como Alicia Keys, Dua Lipa, Metallica, The Cure o Red Hot Chilli Peppers.

El primero será Bryan Adams, quien tocará el 1 de febrero en el Wizink Center de Madrid y al día siguiente en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Poco después, Bring Me The Horizon visitará la capital catalana el día 4, también en Sant Jordi, y el 5 el Palacio Vistalegre de Madrid.

En marzo, será el turno de Franz Ferdinand, que viajará por Barcelona (el 15, en Sant Jordi Club), Madrid (el 16, en el Wizink Center) y Bilbao (el 19, en el Bilbao Arena). Tras él, Van Morrison tocará en el Wizink el 29 y el 31 en el Coliseum de La Coruña. Esta última fecha coincidirá con otro concierto en Barcelona, pero esta vez de Maluma, quien también actuará el 5 de abril en el Wizink Center, así como en julio pasará por Palma de Mallorca, Marbella, Murcia y Santander.

Quizá, para el público joven, los grandes invitados de 2022 son Shawn Mendes y Dua Lipa. El primero pasará por Barcelona el 14 de mayo, por Barakaldo (Bilbao) el 15 y Madrid el 20. Por su parte, Dua Lipa estará el 1 de junio en el Palau Sant Jordi y el 3 en el Wizink Center.

Shawn Mendes FOTO: DANNY MOLOSHOK Reuters

Calor, verano y festivales

Y es en verano cuando comienza lo bueno, pues tras arrancar los meses de calor con Lipa y Mendes, también en junio aterrizan en España los Red Hot Chili Peppers: el 4 tocarán en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y el 7 en el Estadi Olimpic de Barcelona. Asimismo, la banda de rock estadounidense Foo Fighters actuará el 20 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid dentro de su gira por su vigésimo sexto aniversario, un concierto en el que contará con Liam Gallagher como artista invitado.

Les tomarán el relevo varias figuras latinoamericanas. El colombiano Camilo actuará en el Estadio de La Cartuja el 18 de junio, el 25 en el Wizink Center y el 26 en el Palau Sant Jordi. El argentino Andrés Calamaro, que el 29 de mayo ya tocará en el Auditorium de Bilbao, pasará por varios festivales veraniegos y, el 28 de junio, por el Wizink Center.

Por último, el colombiano Sebastián Yatra arrancará su “Dharma Tour” en Madrid (29 de junio, Wizink Center) y en Barcelona (1 de julio, Palau Sant Jordi). Un día antes en ese mismo espacio estará Alicia Keys, que viajará el 4 de julio al Wizink Center, donde el 6 y el 7 de julio le tomarán el relevo los legendarios Queen, con Adam Lambert como vocalista.

A todo ello hay que sumar la gran oferta de los festivales de verano, como Primavera Sound (Dua Lipa, Massive Attack, Gorillaz, Lorde, Beck, Tyler The Creator y Nick Cave), Mad Cool (Metallica, Muse, The Killers, Florence + The Machine, Imagine Dragons y Jack White), Bilbao BBK Live (LCD Soundsystem, J Balvin y Pet Shop Boys) o Mallorca Live Festival (Christina Aguilera, Muse).