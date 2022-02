Crítica de “Uncharted”: cazatesoros a pecho descubierto ★★★☆☆

Director: Ruben Fleischer. Guión: R. Judkins, A. Marcum. Intérpretes: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali, Tati Gabrielle. EE.UU., 2022. Duración: 116 minutos. Acción.

Quizá voy a decir algo tremendamente incorrecto, o lo mismo es todo lo contrario, en estos tiempos nunca se sabe cuándo puedes meter la pata o no, pero ya solo por ver sin camiseta a Tom Holland (lástima que Wahlberg, otro cuerpazo de tableta 90 por ciento aunque ya más madurito, no lo copie) en esta adaptación de la serie de videojuegos creada por Naughty Dog, merece la pena pagar la entrada al cine. Pero, vamos, de largo. Y si a ello le suman que el villano de turno corre a cuenta de Antonio Banderas, o, lo que es lo mismo, de un encantador intérprete que aunque encarne a un personaje capaz de matar a su padre por pura ambición, pues que eso, que despierta tus simpatías de manera inmediata y hasta vas y le aplaudes, ya tenemos la tarde hecha. El que en medio esté el oro de Magallanes, que salga Barcelona mientras suena una versión de «Como el agua» (habrá algunos por allí a los que le saldrán ampollas) y que, más que precuela de la saga, esto parezca un híbrido entre «Indiana Jones y la última cruzada» y una hipotética película de un joven James Bond con padre postizo, da igual: la película da lo que promete en esos carteles que ven al lado del autobús: puro entretenimiento, unas escenas aéreas al principio y al final francamente estupendas y una promesa: sea la historia más por delante o por detrás, estos chicos han llegando para seguir robando tesoros. Y mira que no hay...

Lo mejor: es lo que imaginan: puro entretenimiento, una tarea nada fácil siempre, no crean

Lo peor: que, como esto va a seguir adelante, no salga más Antonio Banderas...