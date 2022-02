Zarzuela por y para jóvenes

No ocultan los miembros del elenco de «El sobre verde» (de los 22 a los 30 años) la distancia que les separaba de la zarzuela: «Era un género desconocido», «pensaba que era un lenguaje muy lejano», «creíamos que era para mayores», «ni me había acercado»... Prejuicios que pretende hacer saltar por los aires (como así ha hecho) Daniel Bianco con uno de sus planes predilectos desde que llegó a la calle Jovellanos, el Proyecto Zarza.

Una idea que no pretende otra cosa que no sea potenciar este género lírico entre los más pequeños y, a su vez, rejuvenecer el patio de butacas de la Zarzuela. Porque no nos engañemos, si fuéramos puerta por puerta de todos los institutos de la geografía española, pocos serían los chavales que abrazarían la opción de la zarzuela entre todo el abanico de la oferta cultural y de entretenimiento. Es más, el que dijera «zarzuela» en primer lugar hasta sería tachado de «rarito» por su excepcionalidad. Sea por unas o por otras cuestiones, la realidad es que ha quedado relegada a las generaciones más mayores. Basta con asistir a una representación para darse cuenta de que la media de edad está mucho más cerca de la jubilación que de la juventud.

Y es por ello que conviene celebrar una iniciativa de Bianco que el pasado septiembre se hacía con el Premio Ópera XXI por el «fomento de la lírica». Y no son unos festejos para que al director se le hinche el pecho (completamente loable), sino por el bien de unas músicas que llevan consigo el ADN de nuestro país. «Una vez que te acercas, te das cuenta de que son melodías que has estado escuchando toda la vida», explicaba casi en «shock» uno de los jóvenes artistas al descubrir que aquello era lo mismo que durante años cantaban a su alrededor padres, madres, abuelos y abuelas. Ritmos que hablan del día a día de nuestra calle pese a haber sido compuestos hace un siglo.

En este caso, «El sobre verde» (21-26 de febrero) fue estrenado (con gran éxito, por cierto) en el Teatro Victoria de Barcelona el 22 de enero de 1927 y llega a estos días convertido en «¡una fiesta!», dice Álvaro Tato de este «sainete con gotas de revista» y música de Jacinto Guerrero y libreto de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez (revisado por Tato), y con las direcciones de Cecilia Bercovich (musical) y Nuria Castejón (de escena).