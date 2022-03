Netflix incorporará 70 títulos internacionales en catalán, gallego y euskera

Parece que los acuerdos sobre algunso aspectos de la nueva Ley Audiovisual dan sus primeros pasos. Según fuentes de la empresa Netflix a varias agencias, incorporará a lo largo de 2022 setenta series y películas internacionales a su catálogo que estarán subtituladas o traducidas (en el caso de las infantiles o familiares) a catalán, gallego y euskera, una medida que sufragará la propia plataforma.

Títulos ya presentes, como “Emily in Paris”, y otros próximos estrenos, como “The Mother”, “Garra”, “Sandman” y “Pinocho”, de Guillermo del Toro, estarán entre los elegidos, un conjunto que se irá ampliando de forma constante en el futuro, es decir, se añadirán títulos nuevos cada año. No se publicarán todos a la vez, puntualizan las fuentes, sino a medida que estén disponibles en el servicio, de manera que la selección de este año se podrá ver de forma completa a finales de 2022 de forma permanente (son producciones para Netflix) y en 190 países.

Las obras que se añadirán a lo largo de 2022 representan un total de unas 600 horas de películas y series internacionales subtituladas, y unas 60 horas de contenido para el público infantil y familiar dobladas en las tres lenguas (un total de unas 200 horas de subtítulos y unas 20 horas de doblaje en cada idioma). Netflix no da información sobre cuáles son sus fondos, ni en número de títulos ni en horas, pero según el buscador Justwatch, en la actualidad la plataforma en España ofrece 5.559 películas y series. Tampoco dicen qué porcentaje de éstas está disponible en lenguas cooficiales. Según “Plataformes de streaming en catalá” el pasado diciembre había unas 30 títulos en este idioma, mientras que se podían encontrar en su catálogo “O sabor das margaridas” en gallego y “Handia”, “Errementari” y “Black is Beltza” en euskera.

Varias personas, protagonistas de estos cambios han valorado el acuerdo. La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha celebrado este martes el anuncio de Netflix de doblar o subtitular al catalán 70 nuevas películas y series a lo largo de 2022, y ha dicho que lo ve como “un primer paso”. En declaraciones a los medios, ha asegurado que es una “muy buena noticia”, pero que están trabajando con ésta y otras plataformas para que también incorporen películas ya dobladas, tanto financiadas por la Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat como las que tiene Televisió de Catalunya (TVC).

Por otra parte, ERC y EH Bildu se han congratulado este martes de que Netflix vaya a ofertar productos en lenguas cooficiales pero han insistido en la necesidad de se continúe avanzando en esta materia también en la Ley Audiovisual que se tramita en el Congreso. En una rueda de prensa en el Congreso, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha saludado que esta empresa sea “receptiva” y ofrezca programas en lenguas cooficiales, pero ha subrayado que “los derechos de la ciudadanía” en esta materia deben verse reflejados en la Ley Audiovisual.

Ley audiovisual

Un portavoz de Netflix ha asegurado que “seguimos esforzándonos por llevar las mejores historias a todo el mundo. Este es un paso más que estamos dando para fomentar la presencia del catalán, el gallego y el euskera en nuestro servicio”. El anuncio se produce en plena tramitación parlamentaria de la Ley Audiovisual, que extiende a las plataformas la obligación que ya tenían las televisiones tradicionales de unas cuotas mínimas de obra europea, incluidos unos porcentajes en lengua oficial y cooficiales del Estado, un requisito que no queda claro si afecta a las compañías con sede fuera de España. Según la ley que se encuentra en tramitación, y que pactó el gobierno con ERC, debe haber una cuota del 30 % de producción europea en el catálogo; de ese porcentaje, el 50 % debe ser en lengua oficial o cooficiales (15 % del total) y de esa subcuota, un 40 % en lenguas cooficiales (6 %

Se trata de un servicio que sufragará la propia plataforma, han indicado las fuentes consultadas, pese a que la Asociación Española de Vídeo Bajo Demanda (AEVOD), que les representa junto a otras plataformas como Filmin y Prime Video, han defendido que la mejor manera de garantizar la oferta de contenidos en lenguas cooficiales es mediante la colaboración público-privada, es decir, con ayudas públicas. Según ERC, el Ejecutivo ha pactado con ellos que financiará anualmente con hasta 15 millones de euros la producción en catalán.