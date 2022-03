“El buen patrón” y la argentina “El reino” encabezan las nominaciones de los Premios Platino

El pasado octubre, la VIII Edición de los Premios Platino elevó, en un año muy complicado y extraño para el cine latinoamericano, a “El olvido que seremos”, de Fernando Trueba. Apenas nueve meses después, ya para volver al calendario que se había vuelto extraordinario por la pandemia, una nueva edición de los galardones a lo mejor del cine y las series iberoamericanas vuelve a Madrid. Y lo hará también al Palacio de Congresos de IFEMA, donde el próximo 1 de mayo Lali Expósito y Miguel Ángel Muñoz serán los encargados de presentar una nueva edición. Ahora, y si todo sigue su curso, de manera completamente presencial y con apenas restricciones en lo sanitario.

Ante la presencia de Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, o José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Daniel Guzmán, Darío Yazbek, Edgar Vittorino, Luis Cobos o Rossy De Palma fueron los encargados de anunciar unas nominaciones que están a medio camino entre la réplica de los Forqué, Feroz y Goya de esta temporada y el cambio de curso allende el Atlántico. Así, “El buen patrón” de Fernando León de Aranoa es la película más nominada con hasta 11 opciones de Platino y “El reino”, la popular serie argentina disponible ahora en Netflix, es la serie con más nominaciones, llegando hasta las 6 candidaturas.

LISTA DE PRINCIPALES NOMINADOS A LOS PREMIOS PLATINO 2022

Mejor Película Iberoamericana de Ficción:

“El buen patrón”

“Madres paralelas”

“Maixabel”

“Noche de fuego”

Mejor Dirección:

Fernando León de Aranoa por “El buen patrón”

Icíar Bollaín por “Maixabel”

Pedro Almodóvar por “Madres paralelas”

Tatiana Huezo por “Noche de fuego”.

Mejor Interpretación Femenina:

Ángela Molina por “Charlotte”

Blanca Portillo por “Maixabel”

Ilse Salas por “Plaza Catedral”

Penélope Cruz por “Madres paralelas”

Mejor Interpretación Masculina:

Eduard Fernández por “Mediterráneo”

Javier Bardem por “El buen patrón”

Luis Tosar por “Maixabel”

Rodrigo Santoro por “7 Prisioneiros”.

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental:

“El reino”

“Isabel”

“Luis Miguel: La serie”

“Narcos: México”

Mejor Creador en Miniserie o Teleserie:

Alejandro Amenábar por “La fortuna”

Juan José Campanella por “Los enviados”

Macelo Piñeyro y Claudia Piñeiro por “El reino”

Pepe Coira por “Hierro”

A los premios a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto y Mejor Interpretación Femenina de Reparto, optan, respectivamente, el chileno Alfredo Castro por la cinta argentina “Karnawal”, Christian Malheiros por “7 Prisioneiros”, Manolo Solo por “El buen patrón” y Urko Olazabal por “Maixabel” en la parte masculina, y Aitana Sánchez-Gijón por “Madres paralelas”, Almudena Amor por “El buen patrón”, Ana Cristina Ordóñez González por “Noche de fuego” y Milena Smit por “Madres paralelas” en el apartado femenino.

Las candidatas al galardón a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie son Candela Peña por “Hierro”, Daniela Ramírez por “Isabel”, Maribel Verdú por “Ana Tramel. El juego” y Mercedes Morán por “El reino”, mientras que los nominados a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie son Chino Darín por “El reino”, el argentino Darío Grandinetti por “Hierro”, Diego Boneta por “Luis Miguel: La serie” y Javier Cámara por “Venga Juan”.

En la categoría a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie optan al Premio PLATINO Alberto San Juan por “Reyes de la noche”, Enric Auquer por “Vida perfecta”, Joaquín Furriel por “El reino” y Karra Elejalde por “La fortuna”, mientras que a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie concurren María Pujalte por “Venga Juan”, Najwa Nimri por “La casa de papel”, Nancy Dupláa por “El reino” y Rosa María Bianchi por “Monarca”.

En el apartado a Mejor Película Documental, las candidatas son “100 días con la Tata”, de Miguel Ángel Muñoz, precisamente quien será el conductor de la gala de los Premios PLATINO junto a la actriz y cantante argentina Lali Espósito, “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi, “Quién lo impide”, de Jonás Trueba, y “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It”, de Mariem Pérez Riera. Por su parte, al Premio PLATINO a la Mejor Ópera Prima Iberoamericana, que reconoce la apuesta de productores por nuevos talentos de la industria iberoamericana, optan “Clara Sola”, de Nathalie Álvarez Mesén, “Karnawal”, de Juan Pablo Félix, “Libertad”, de Clara Roquet, y “Sin señas particulares”, de Fernanda Valadez.