Vandalismo en Roma: el Panteón amanece con una pintada

No hay mayor falta de respeto hacia el arte y el patrimonio que amenazándolo con el vandalismo. Se puede no entender, no compartir o no disfrutar con el arte, pero no por ello existen motivos por los que una creación pueda verse modificada a gusto de cada uno. Es por esto que hechos como el que ha sucedido en Roma provoca tanta polémica, por parte tanto de expertos como de los propios ciudadanos o turistas. La ciudad eterna ha amanecido siendo víctima de un acto vandálico. Específicamente, ha ocurrido en una de las grandes joyas de la ciudad: ha aparecido una pintada en uno de los centenarios muros del Panteón, donde se puede leer “Aliens exist” (”Los alienígenas existen”, junto con dos ojos.

La indignación está generalizada. Las autoridades ya buscan al autor o autores de este acto vandálico, una investigación que será complicada ante la falta de cámaras de seguridad de la zona, así como las de los edificios de las inmediaciones estaban desconectadas.

FOTO: FABIO FRUSTACI EFE

Por su parte, los voluntarios de la asociación “Retake Roma”, que desde hace años limpian por su cuenta las pintadas que inundan la monumental ciudad, denunciaron hoy este acto de vandalismo y exigieron acciones al alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri.

La pintada, con espray azul, se encuentra en uno de los muros laterales de piedra de este prodigio de la arquitectura romana, fundado en el 27 a.C y reconstruido después por el emperador Adriano a inicios del siglo II d.C tras sufrir un incendio. Los expertos estudian el modo de borrarla, dada la delicadeza del edificio, conocido en el mundo entero por su inmensa cúpula y por su excepcional estado de conservación.

La directora de los Museos Estatales de Roma, Mariastella Margozzi, explicó a “Il Corriere della Sera” que se valora el uso de una técnica láser “que parece segura y más rápida”. De ese modo, calculó que la pintada desaparecerá entre mañana lunes y el martes.