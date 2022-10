Así se contratan los derechos de un libro en la Feria de Fráncfort

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay una sola manera de adquirir los derechos de una obra, sino varias». Elena Ramírez, editora de Seix Barral, lleva varios días en la Feria del Libro de Fráncfort, la que concentra el mayor volumen de negocio del sector. Los pabellones están repletos de agentes literarios, escritores y editores que intercambian opiniones. «La feria posibilita diversos tipos de contacto. Aquí puedes reunirte con novelistas o representantes», prosigue. Lo normal es una reunión con un agente literario que «te cuenta un libro y tú le dices que te lo mande o si te interesa o no. Hoy vengo de ver a una editora que es una colega. Hace un par de años le recomendé un libro que vendió mucho. Ahora repite cita conmigo. Esto es crucial, porque a veces nos aconsejamos y nos alertamos sobre la presencia de un título que, en ocasiones, ni siquiera nosotras representamos. Estos son advertencias entre colegas. Son cruciales porque aquí no hay nadie que te esté vendiendo un libro. Son simples recomendaciones».

Estos días, en los pabellones de la Feria del Libros de Fráncfort se habla español. Docenas de autores de nuestro país dan charlas o participan en actos. «Que alguien te llame la atención sobre una obra o te ofrezca un libro puede darse en el marco de la feria, pero también en los diferentes encuentros sociales que hay a su alrededor, tomando una copa por la noche o por la tarde, en un cóctel».

Ahora ha surgido un género novelístico nuevo donde las mujeres se vengan de los hombres

Elena Ramírez describe cómo se ha reunido con otra editora, han hablado delos libros que llevan y han puesto el énfasis sobre un novelista que les interesa. «Lo que favorece la Feria, además de estas citas, es lo que aprendes conversando con otras personas de la industria. Por ejemplo, cómo solucionan el suministro papel en otros países, cómo aguantan su sobrecoste y se desenvuelven con las imprentas. Por un ejemplo, sabemos que algunos sellos independientes se alían para comprar papel y ahorrar. Ves cosas de las que no tendrías una buena visión solo a través de revistas especializadas. Aquí te das cuenta de los riesgos de si subes un euro el precio de un libro y averiguas hasta cuándo los compradores están dispuestos a asumir ese coste. Es una manera de intercambiar información». Elena Ramírez, que va de un acto a otro con prisas, que tiene llamadas de teléfono y la saludan en los pabellones, intercala una pausa, y, con humor, dice «por supuesto también intervienen las filias y las fobias, con quien te llevas bien o con no».

Entre la nómina de autores que ella lleva hay autores veteranos, como Antonio Muñoz Molina, y otros jóvenes, como Jesús Carrasco. Admite que en esta edición de Fráncfort «existe una mayor predisposición hacia los autores españoles al ser España un país invitados. Durante el año pasado, los editores alemanes han publicado escritores españoles. Sabían que iban a estar invitados y vendrían a hacer promoción. Antes de este evento se compraron títulos de Isaac Rosa y Jesús Carrasco. Ahora hay más interés en ellos que en un año normal. Esta Feria es una plataforma que da visibilidad».

Una cuestión crucial

Elena Ramírez es consciente de las dificultades que existen. Subraya el bajo índice de traducciones en algunos países. «Es una cuestión vital para un país: las ayudas a la traducción. Y que éstas sean fáciles de pedir, tramitar y conceder. Son esenciales». Otro asunto que remarca es que durante mucho tiempo ha tenido más penetración la literatura latinoamericana que la española, aunque «ahora la gente tiene ganas de contratar obras de escritores españoles». Y comenta el éxito de Carlos Ruiz Zafón o María Dueñas, representantes de literatura comercial de calidad, «la perla dorada que tantos buscan». Los editores, además, deben estar pendientes de las nuevas tendencias literarias. «Ahora hay una que está vendiendo y que todavía no tiene nombre. Se trata de mujeres asesinas que se vengan de los hombres. En este empoderamiento femenino, en la novela policiaca o erótica, lo que hay es una venganza de la mujer sobre los hombres. Se ve incluso en las distopías, donde solo sobreviven mujeres y fallecen todos los hombres. Podría llamarse «Women’s Revenge».