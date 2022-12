Henry Cavill: de Superman a los videojuegos

Henry Cavill hacía ayer pública la decisión de Warner Bross de no contar más con su capa de Superman. El actor, que tan solo hace dos meses había sido anunciado como protagonista del regreso de la saga del icónico superhéroe, lamentó que la compañía no vuelva a contar con él. “Acabo de reunirme con James Gunn y Peter Safran y me temo que tengo malas noticias. Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre, antes de la contratación de Gunn y Safran, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Respeto que James y Peter tengan un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”, escribió el intérprete. Unas declaraciones que, por cierto, han causado bastante revuelo en redes sociales, donde sus seguidores intercambian imágenes de su papel como Superman, así como lamentan el despido. No obstante, nunca hay motivo para tirar la toalla, y de ello Henry Cavill es consciente: el actor se cambia de universo para protagonizar “Warhammer 40000″.

Según informa “The Hollywood Reporter”, Amazon está preparando una adaptación de dicha franquicia de videojuegos, y Cavill, fan confeso de los mismos, será su protagonista. Por tanto, el intérprete cuelga la capa para introducirse en este universo ambientado en un futuro distópico: este famoso juego fue creado en 1987 por Rick Priestley y Andy Chambers, y en él se mezclan elementos de ciencia ficción con otros de fantasía heroica. El escenario es, precisamente, dentro de 40.000 años, donde las cosas son realmente oscuras, la civilización está estancada y existe una guerra interminable entre extraterrestres, dioses, demonios y todo tipo de seres mágicos.

Hasta el momento, no figuran nombres exactos para el papel de guionista, director o “showrunner”, por lo que se intuye que se trata aún de un proyecto en proceso, a largo plazo y cuyo resultado aún tardaremos en ver. Sí se ha confirmado, según los medios especializados, que Cavill será productor ejecutivo de la serie, algo que reafirma su pasión hacia este tipo de ocio, algo que se observa claramente en sus redes sociales. Con esto, y mientras la serie va tomando forma, Cavill continuará copando titulares al estrenar durante 2023 la tercera temporada de “The Witcher”, así como “Argylle”, la nueva película de Matthew Vaughn donde también aparecen Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena o Bryan Cranston. Un filme de espías y basado en la novela homónima de “Ellie Conway”.