Henry Cavill, despedido como Superman

Hacía solo dos meses que había sido anunciado su regreso a las pantallas como protagonista de “Superman” y, sin embargo, Warner Bros ha anunciado su despido. El actor Henry Cavill no volverá a enfundarse en el papel del superhéroe. La decisión ha sido tomada en medio de una reorganización masiva en la compañía y de la contratación de los nuevos responsables de la saga del emblemático personaje, James Gunn y Peter Safran.

El actor ha hecho pública la decisión del estudio de no contar con él a través de su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: Acabo de reunirme con James Gunn y Peter Safran y me temo que tengo malas noticias. Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación (de Gunn y Safran), esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. Respeto que James y Peter tengan un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

En octubre de 2022 se produjo un cambio de rumbo en la dirección del departamento de Warner Bros encargados de dar vida a los personajes de DC Studios. Gunn y Sagan fueron nombrados copresidentes y codirectores ejecutivos de esa división, por lo que supervisarían proyectos de cine, televisión y animación. Gunn lleva los aspectos creativos y Safran la parte comercial de la división. Ambos asumieron sus cargos el 1 de noviembre de 2022.

“El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir”, decía el actor en sus redes sociales. Mientras, por su parte, James Gunn lo refrendaba desde su cuenta de Twitter: “Peter y yo tenemos un plan para DC listo para empezar, con el que no podríamos estar más entusiasmados; podremos compartir alguna información emocionante sobre nuestros primeros proyectos a principios del nuevo año.” Y afirma: “Entre ellos está Superman. En las fases iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”.

