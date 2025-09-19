Absuelven a un constructor londinense acusado de robar un grabado de Banksy en una galería

El constructor James Love, de 54 años, ha sido absuelto tras ser acusado de participar en el robo de un grabado de Banksy valorado en £250.000 (aproximadamente 290.000 euros) en la galería Grove Gallery, en el barrio londinense de Fitzrovia. La Fiscalía sostenía que había ayudado en la logística del robo, trasladando a su cómplice y colaborando en el transporte de la obra.

El autor material del robo fue Larry Fraser, de 48 años, quien ya se declaró culpable. Según la acusación, Love lo llevó desde Essex hasta la galería y posteriormente lo asistió en esconder el grabado Girl with Balloon. La pieza fue hallada más tarde en una propiedad del este de Londres, tras la entrega a la policía de un mapa dibujado a mano que señalaba su ubicación.

Durante el robo, Fraser rompió la puerta de cristal del local y huyó con la obra, mientras un vigilante nocturno alertaba a las autoridades. Testimonios, registros telefónicos y otros indicios situaban a Love cerca del lugar y lo vinculaban con su compañero, aunque no existían pruebas directas de su participación en la sustracción.

La acusación presentó evidencias que sugerían la complicidad de Love, incluyendo grabaciones de circuito cerrado que lo mostraban ayudando a Fraser a transportar la obra en una furgoneta Renault Trafic. Love admitió haber transferido £200 a Fraser y haber ocultado el grabado en un armario con llave en una propiedad que gestionaba.

La defensa alegó que Love no tuvo implicación directa y que las pruebas eran meramente circunstanciales. El tribunal coincidió con esta postura y lo absolvió, al considerar insuficientes los indicios para dictar condena. Por su parte, Larry Fraser permanece imputado y a la espera de sentencia.