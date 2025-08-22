Un grafitero se burla de Bansky pintando a escasos centímetros de una de sus obras: "¿Los modernos también me protegerán?"

Una obra firmada "Banski", realizada por el grafitero francés Tapas Nocturne, ha emergido en Marsella, ubicándose junto a una creación del reconocido artista británico Banksy. La intervención surge después de que la obra original fuera víctima de vandalismo y posteriormente protegida con plexiglas. El tag, que deliberadamente contiene un error ortográfico al poner: 'Banski', presenta un pequeño personaje que cuestiona irónicamente: "¿Moi aussi, ils vont me protéger derrière une vitre?" (¿Crees que los modernos también lo protegerán?), planteando una crítica mordaz sobre la cultura contemporánea del arte.

La aparición de esta nueva obra se presenta como un comentario satírico sobre la reciente protección de la creación de Banksy. En junio, tras múltiples ataques, los vecinos decidieron instalar un plexiglas, generando un intenso debate sobre propiedad artística y espacios públicos.

La provocación artística como herramienta de reflexión

La creación original de Banksy, que incluye la emotiva frase "I want to be what you saw in me" (Quiero ser lo que viste en mí), ha sufrido múltiples agresiones que han culminado con su encapsulamiento. Los detractores cuestionan si el plexiglas realmente protege el arte o simplemente lo transforma en un objeto museificado, desconectado de su esencia urbana y participativa. La intervención de Tapas Nocturne amplifica esta discusión, pretendiendo desafiar los límites entre preservación y control cultural.