Muere William Klein, maestro y “outsider” de la fotografía

Fue uno de los grandes dela fotografía. William Klein fue maestro y “outsider”, fotógrafo de la realidad cotidiana y de la realidad construida para la moda. Y es que fue dueño de un estilo que tenía el mismo gusto por las fotografías movidas, urgentes y borrosas de la calle más inesperada que del refinamiento y el laboratorio de las poses que lucían las mejores modelos de su tiempo.

Hijo de inmigrantes judíos, de clase humilde y criado en Nueva York, presenció y padeció las consecuencias del derrumbe económico de los años 30. Su familia se trasladó a Harlem, el confín de lo civilizado en una ciudad que todavía no era un decorado turístico. Y allí presenció la delincuencia y la realidad de las personas corrientes. Años más tarde, dedicaría su obra maestra a celebrar su entorno con la obra maestra que fue “Life is Good & Good for You in New York” (Vista Books, 1956).

El Fotografo William Klein FOTO: albertoroldan.com

Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, Klein se instaló en Francia como aprendiz del pintor cubista Fernard Lèger y adquirió fama como fotógrafo en los círculos artísticos. Con ese prestigio, a su regreso a Estados Unidos, comenzó a trabajar para la revista “Vogue”, donde se erigió en uno de los mayores referentes a nivel internacional en fotografía de moda. Su estilo, dinámico y lleno de contrastes le hizo célebre. También dirigió algunos largometrajes, entre ellos el filme de 1966 “Qui êtes-vous, Polly Maggoo?” y la sátira antiestadounidense “Mr. Freedom”.