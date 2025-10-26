Un cuadro perdido de Salvador Dalí comprado por menos de 175 euros se subasta por casi 53.000

Una acuarela perdida de Salvador Dalí, adquirida por apenas 172 euros en una venta de liquidación de una casa en Cambridge, ha sido subastada por casi 53.000 euros tras confirmarse su autenticidad. La pieza, titulada El viejo sultán, formaría parte de una serie de ilustraciones de Las mil y una noches que el artista catalán planeó realizar en la década de 1960.

El hallazgo se produjo hace dos años, cuando un anticuario local —bajo el nombre ficticio de John Russell para proteger su identidad— adquirió la obra durante la venta del contenido de un garaje londinense. En el reverso del cuadro encontró pegatinas de Sotheby’s y, en el ángulo inferior derecho, la firma de Salvador Dalí. Aunque en un principio pensó que podía tratarse de una falsificación, decidió pujar por intuición. “Solo había otra persona interesada y se retiró cuando ofrecí 172 euros. Fue una sensación única”, explicó a The Guardian.

Tras la compra, Russell invirtió más de 4.600 euros en autenticar la pieza y rastrear su procedencia. La casa de subastas Cheffins de Cambridge confirmó que se trataba de un original de Dalí y la incluyó en su catálogo, donde alcanzó un precio de venta final de 53.000 euros a un comprador extranjero. Brett Tryner, director de la subasta, describió la pintura como “una imagen de Marmite: no es del gusto de todos, pero a quienes les gusta, les encanta”.

La obra muestra la figura de un anciano de aspecto fantástico, retratado con la técnica característica de Dalí a base de acuarela y rotulador. Para los expertos, se trata de un ejemplo de su etapa tardía y surrealista. “Los originales de Dalí simplemente no aparecen con frecuencia”, apuntó Tryner.

Russell calificó la venta como el cierre de un proceso “extraordinario”. “Después de toda la incertidumbre y las dudas sobre si era real, ver cómo se confirmaba su autenticidad y se vendía fue increíble. Me sentí muy satisfecho”, declaró tras la subasta.