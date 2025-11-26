Un dibujo de Miguel Ángel, preparatorio de la Capilla Sixtina, saldrá a subasta

Recientemente se atribuyó a Miguel Ángel un dibujo identificado como una obra preparatoria para la que más tarde sería su obra maestra. Una suerte de boceto que trabajaría para más tarde plasmarlo en el techo de la Capilla Sixtina del Vaticano. Con esta presentación, ya parte la obra con un caché especial, pues forma parte de una pintura majestuosa y universal, lo que se verá reflejado cuando salga a subasta, de la mano de Christie's Nueva York, el próximo mes de febrero.

El dibujo es un pie descalzo, realizado con tiza roja y de 12,7 centímetros de alto. Si bien nunca ha salido a la venta, según la citada casa de subastas tiene un valor estimado de entre 1,5 y 2 millones de dólares. "Este dibujo, recientemente identificado, es el primer estudio no registrado para el techo de la Capilla Sixtina que se subasta", explica Christie's a través de un comunicado que recoge "The Guardian".

Concretamente, especifica la especialista en dibujos de Antiguos Maestros de Christie's, Giada Damen, el pie retratado sería un boceto preparatorio para el pie derecho de la figura monumental de la Sibila Libia, ubicada en el extremo este de la Capilla. Fue a través de reflectografía infrarroja que, durante una investigación, se revelaron dibujos invisibles en el reverso de la hoja que, según Christie's, se asemejaban a la obra de "un artista del siglo XVI cercano a Miguel Ángel".

Detalle de la Capilla Sixtina donde se observa la Sibila Libia Archivo

Esto lo relacionó Damen con una hoja de estudios para la Sibila Libia que se conserva en el Met, pues eran similares en cuanto a técnica, estilo y tema. Posteriormente, unos estudios desenterraron una copia de dicha hoja, que mostraba los mismos dibujos con un añadido: el pie derecho del dibujo que subastará Christie's junto a la inscripción "Michelangelo Bona Roti", un descubrimiento que resultó ser el eslabón perdido en la investigación.

"Estaba emocionado. Parecía un dibujo del siglo XVI", declaró a "The New York Times" el ciudadano que envió a Damen una fotografía del boceto solicitando valoración. En mayo de 2022 se vendió por 23,2 millones de euros a Christie's un precio que se estableció como récord para un dibujo de Miguel Ángel.