Un cuadro de Renoir de su hijo se vende en París por 1,8 millones de euros

Un retrato de Auguste Renoir que representa a su hijo Jean junto a su niñera Gabrielle Renard, conservado en la misma familia desde antes de 1910, se vendió este martes en París por 1,8 millones de euros, según informó la casa de subastas Drouot. La obra, titulada "El niño y sus juguetes" estaba valorada entre 1 y 1,5 millones de euros y es una "obra maestra" desconocida hasta ahora para los especialistas, el público y el mercado del arte, señala el subastador a cargo de la venta, Christophe Joron-Derem, en el catálogo.

Renoir (1841-1919) creó tres versiones de la obra. Las otras dos se conservan en la Galería Nacional de Arte de Washington y en el Museo de la Orangerie de París. El cuadro, vendido a un "comprador internacional", según Drouot, había permanecido en manos privadas hasta ahora. Pintado antes de 1910, estuvo primero en posesión de Jeanne Baudot, amiga y única alumna del maestro francés, a quien este se lo regaló. La mujer era madrina de su hijo Jean y conservó el lienzo hasta su muerte en 1957.

Michèle Dassas, biógrafa de Jeanne Baudot, subrayó la importancia de la relación entre Renoir y su alumna: "Jeanne Baudot no solo fue discípula y confidente, sino que desempeñó un papel central en la conservación de la obra y en la transmisión del legado del pintor". En testamento, Baudot legó la obra al hijo de su ama de llaves, a quien consideraba como propio. Jean Griot fue miembro de la Resistencia francesa, sirvió en el gabinete del general De Gaulle durante la Segunda Guerra Mundial y dirigió Le Figaro en la década de 1970.

Renoir regresa al mercado con un retrato familiar conservado intacto desde antes de 1910 Isabel Rodríguez Ramiro Agencia EFE

Gillot conservó el lienzo en su residencia de Louveciennes (periferia oeste de París), la antigua propiedad del mariscal Joseph Joffre (figura destacada de la Primera Guerra Mundial), hasta su muerte en 2011, cuando pasó a manos de sus herederos. "Este cuadro representa todo lo que uno podría desear de un Renoir", comentó Pascal Perrin, historiador del arte y especialista en Renoir, al presentar el lienzo en octubre pasado.

En "El niño y sus juguetes", Renoir representa a Jean -segundo hijo de los cinco que tuvo el pintor- en una edad muy temprana y en la tela aparece el futuro director de "La gran ilusión" o "Un día en el campo", sentado en el regazo de su niñera, Gabrielle Renard, jugando con muñecos.

Según Pascal Perrin, "lo que sorprende es la calidad de la obra, su estado. Después de todos estos años, ha sido conservada perfectamente, absolutamente sin retoques. Está sobre su lienzo original, y es una verdadera obra maestra de intimidad". Perrin destacó además el uso de tiempos de secado prolongados, que evidencian la meticulosidad del pintor y su interés por la durabilidad de la obra.

Renoir pintó docenas de retratos de sus hijos. Gabrielle Renard, quien los cuidó durante unos veinte años, también fue una de sus modelos favoritas y aparece en casi doscientas de sus obras.