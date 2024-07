Frida Kahlo, el nacimiento de un icono

Tal día como hoy, 6 de julio, nacía hace 117 años en México Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, conocida como Frida Kahlo. Tal día como hoy empezaba a escribirse la biografía de una artista poderosa que hizo de sí misma su propia musa. La parte que más le gustaba era el cerebro. De su rostro, amaba sus cejas y sus ojos. Quien mejor la definió fue André Breton cuando dijo que era «una cinta alrededor de una bomba».

Digna representante de un feminismo genuino, rehuía falsos empoderamientos y aceptaba su propia fragilidad desde su imperfección. Hubo un tiempo en que llegó a sentirse la persona más extraña del mundo Luego pensó que tendría que haber más gente así, que se sintiera "bizarra y dañada de esta misma forma". Llenó de pintura su vida y encontró en el dolor el placer más profundo y lo transformó en belleza, un talismán que cura, como esas flores que pintaba para que no muriesen. Se hizo fuerte, incluso con el corazón hecho añicos.

Frida Kahlo sosteniendo una figura larazon

Hoy las redes sociales recuerdan con admiración a una artista que nunca pintó sueños ni pesadillas, sino su propia realidad. Antes de eso intentó ahogar sus penas en licor, "pero las condenadas aprendieron a nadar". Los usuarios están mosstrando sus preferencias y se decantan por obras como "Autorretrato en la frontera entre México y los Estados Unidos", o su autorretrato con pelo corto datado en 1940 y conocido como "La pelona". "Inevitablemente, me recuerda a un poema de Dulce María Loynaz", dice un internauta. "La columna rota" es, sin duda, una de las favoritas. Algunos admiradores de su figura le rinden tributo con algunas de sus frases:"Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecida a mí misma que he podido".

El cuadro "La columna rota" que la artista Frida Kahlo pintó en 1944 larazon

La vida de Frida estuvo marcada por la enfermedad. En 1913 padeció una poliomielitis que le dejó la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Sus problemas de movilidad le crearon una sensación de soledad que después trasladaría a muchas de sus obras. En 1925 el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía y Frida sufrió numerosas secuelas. Este accidente marcó la vida y obra de la pintora: Su columna vertebral se fracturó en tres partes y durante toda su vida tuvo que hacer frente a más de 30 operaciones quirúrgicas. Se vio obligada a utilizar corsés de yeso y de distintos materiales. Frida tenía entonces 23 años y fue entonces cuando Frida comenzó a pintar, haciendo de la enfermedad en una constante en sus obras

Frida era la séptima hija de ocho hermanos, siete mujeres y un solo varón, nacidos de dos matrimonios. Su primera influencia artística y visual fue su propio padre, fotógrafo y autor de los primeros retratos de su hija. Hasta su muerte, el 13 de julio de 1954, Frida guardó aquellas fotografías en la casa azul del barrio capitalino de Coyoacán. Allí descansan todavía sus restos, 70 años después, incinerados tras un multitudinario velatorio en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México con la bandera del Partido Comunista Mexicano sobre su ataúd.

Una exposición en la galería Throckmorton Fine Art de Nueva York, la ciudad que la convirtió en icono internacional del arte y donde la experiencia del capitalismo reforzó sus convicciones revolucionarias, recorre hoy su vida con la mayor colección de retratos fotográficos de la artista. Spencer Throckmorton, director de la galería, recopiló durante 45 años imágenes inéditas rebuscando en mercados de pulgas, librerías, colecciones privadas y casas de subastas. Esta reveladora biografía visual se mantendrá hasta el 7 de septiembre

Esa vida espontánea de Frida Kahlo, tan profusamente documentada en las fotografías expuestas, es un importante legado para entender el germen del realismo mágico de su pintura que, todavía hoy, sirve de referente para decenas de creadores de todo el mundo.

En general, el mundo del arte aprovecha su aniversario para cederle su espacio con iniciativas que llegan desde cualquier país. La peruana Carla Gutiérrez (Lima, 1970) ha dirigido y editado el documental "Frida," que se estrenó en Sudance este año. Construido a partir de animaciones y material de archivo, presenta a la artista narrando su propia vida a través de diarios, entrevistas y cartas reales en las que reclamó un amor "entero, intenso, indestructible, no un amor a medias, rasgado y partido por la mitad".