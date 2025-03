Jaime Hayón: “Lo más importante que he hecho, es ser yo mismo”

No hay que tener límites, ni barreras, ni tapujos, ni complejos… hay que hacer sin pensar. Soltarse, dejar volar la imaginación y crear. Hablar con Jaime Hayón es quedarse con una grata sensación. Es una inyección de positividad, de ilusión, de proyección, de pasión. Este madrileño no tiene barreras por ningún lado y cuando aparecen, seguro que las salta sin pensar y sigue hacia adelante. En la Alda Fendi tiene la base de su Fundazione, en las paredes que hasta ayer eran blancas y pulidas aparecen unas figuras que Jaime ha plasmado que transmiten muchas sensaciones, cierta incertidumbre o certeza. Entre otras hay una especie reguilete y al lado una figura con pequeños zancos que camina y que parece disfrutar de las preciosas piezas esculpidas por Jaime que se reflejan en un espejo colgado en el muro del fondo que Hayón ha realizado en honor a la tierra del cristal del Murano. Soltarse, dejar volar la imaginación y crear. Hablar con Jaime Hayón es quedarse con una grata sensación. Es una inyección de positividad, de ilusión, de proyección, de pasión. Este madrileño no tiene barreras por ningún lado y cuando aparecen, seguro que las salta sin pensar y sigue hacia adelante. En la Galería Rhinoceros de Roma, una de las más prestigiosas de la Ciudad Eterna en dondetiene la base de su, en las paredes que hasta ayer eran blancas y pulidas aparecen unas figuras que Jaime ha plasmado que transmiten muchas sensaciones, cierta incertidumbre o certeza. Entre otras hay una especiey al lado una figura con pequeños zancos que camina y que parece disfrutar de las preciosas piezas esculpidas por Jaime que se reflejan en un espejo colgado en el muro del fondo que Hayón ha realizado en honor a la tierra del cristal del Murano.

Jaime nació en Madrid, en la calle de Zurbano. Más gato y chulapo imposible. Estudió en Madrid, en París y en USA. Siempre tuvo la idea de crear, de pintar, de ser lo que es: un artista. Después llegó su momento Italia y allí encontró eso que todo artista desea, un ambiente lleno de artistas, diseñadores, creadores…En ”La Fabrica”, el estudio creado por los Benetton se desarrolló y vino ese momento, el momento de empezar en solitario. No sé si le temblaron las manos al dar el paso pero con su garra pienso que ni se lo pensó. Jaime actúa y camina según le va indicando su instinto, que por cierto es grande.

Jaime Hayón: “Lo más importante que he hecho, es ser yo mismo. Desde siempre no he tenido ningún problema a contestar a la pregunta ¿Y tú qué eres, diseñador, artista? .

Su momentazo en Trafalgar Square, aquellas 32 piezas de cerámica de dos metros de altura sobre un tablero de ajedrez de vidrio, ese imponente ajedrez que se llamó "The Tournament" que fue la pieza central del Festival de Diseño de Londres hace años, causó sensación en el mismísimo Londres. Fue tan increíble que siendo José María Aznar presidente de España se acercó a verlo aprovechando un viaje a UK según me cuenta Jaime durante nuestro encuentro en Roma.

Dos de las obras de Jaime Hayón. Muestra Profili e Gesti en la Galería Rhinoceros. Alicia Romay

A Jaime le gusta crear “juegos”, juegos ópticos entre la realidad y la ficción: “Sobre todo cuando se juega con la luz como aquí, si te fijas los reflectores crean con mis piezas unas sombras especiales. A mis obras les meto una técnica muy preciada, porcelana hecha a mano que incluye cristal que se utiliza en las piezas de cerámica. Trabajo con las manos, con las uñas y con los palillos para crear una expresión pictórica” explica el artista madrileño.

El espejo que luce al fondo del espacio principal de la galería, es como sacado de un palazzo veneciano. Lo realizó con la antigua técnica de Murano, la que se utilizaba para fabricar espejos antiguos. Todo está hecho a mano: “Siempre intento buscar técnicas que sean ancestrales. Creo que mi trabajo puede ayudar a que estas técnicas no mueran”afirma.

Jaime ha recuperado algunos trabajos que creó hace más de 20 años porque exponer en Roma no es exponer en cualquier otra parte del mundo y estas piezas que ocupan un lugar especial en la galería encajan a la perfección y dialogan con las antiguas calles de la Ciudad Eterna.

Un espacio como el de la Galería Rhinoceros es poco frecuente en esta Roma llena de callejones. Muchos de los espacios dedicados al arte contemporáneo no tienen luz natural, no gozan de la luz que tanto brilla en Roma. Esta galería está ubicada en donde se creó la capital italiana (recordando a Rómulo y Remo) y cuenta con un esquinazo con una luz natural impresionante que ayuda a que los artistas se explayen a lo grande.

La muestra lleva el título "Perfiles y Gestos" en la que exponen diseñadores internacionales y está realizada con la colaboración de la Galeria KREO de París. La galería romana la dirige Alessia Carusso Fendi y comenta para La Razón cómo surgió este vínculo con la famosa galería parisina que está en uno de los barrios más bellos de la capital francesa, Saint German de Prés: "Elegimos esta galería porque la considero la mejor galería dedicada al diseño. Clara es su propietaria y elige a diseñadores muy específicos, no a aquellos que normalmente se exhiben en plan standard. Le gusta tener a los artistas que producen sus piezas artesanalmente". La vida al final une gustos y costumbres. Alessia Carusso Fendi recordaba que su sobrina Verónica, que también está relacionada al arte y dirige importantes galerías de arte en Italia es amiga de Clara la propietaria y directora de la galería KREO: "Cuando empezamos a buscar galerías de diseño en París inmediatamente pensó en ella".

Es la segunda vez que la Galeria KREO se une a la Rhinoceros Gallery .

La muestra “Profili e Gesti” presenta las obras de diseñadores internacionales como Pierre Charpin, Baptiste Fastrez, Chris Kabel y el español Jaime Hayón. Cada uno de ellos con prospectivas diferentes, realizan con sus piezas como un juego de formas, de perfiles y de gestos en donde los diseñadores plasman en el espacio el movimiento y la percepción. La galería parisina está dedicada solamente a piezas contemporáneas de edición limitada.

Se recomienda visitar la muestra y concentrarse en las figuras de pájaros estilizados, rostros expresivos,motivos geométricos, arabescos dorados y grandes corazones rojos y elementos que se unen en sofisticado y lúdico al mismo tiempo. Así son las piezas del artista español Hayón. No olvidar de apreciar la serie de grandes jarrones en porcelana blanca brillante, decorada con pequeños mosaicos de Bisazza, meticulosamente cortados y aplicados a mano.

Jean-Baptiste Fastrez está presente con espejos envueltos en una gruesa tela de pana, que combinan superficies suaves y táctiles con vidrio reflexivo, Fastrez les da presencia tipo escultórica: los espejos se convierten en forma y estática pero al mismo tiempo capaz de sugerir una experiencia sensorial en cambiante.

En la sección dedicada a Pierre Charpin, hay una serie de dibujos sobre papel que explora la textura, la profundidad y las asociaciones formales. Las composiciones abstractas invitan al espectador a una implicación contemplativa a través de líneas, sombras y composición, reflejando la sensibilidad de Charpin en donde usa el gesto como rastro y para la forma como un ritmo. Su exploración de la geometría y del color se resalta en la tabla Triángulo, hecha de piedra de lava vidriada azul-azul claro en blanco brillante.

Es muy agradable admirar un círculo de madera que parece el borde de una fuente inexistente del artista Chris Kabel. Fue realizada con un solo tronco de un árbol.

Galería Rhinoceros Roma

Del 21 Marzo al 31 Agosto 2025

Todos los días de las 12 a las 20 hrs.

Via del Velabro 9

Roma