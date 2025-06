La voz de Barbara Kruger: el Guggenheim desata la guerra contra el consumo

El Museo Guggenheim Bilbao abre este martes y hasta noviembre la primera panorámica exhaustiva de la artista Barbara Kruger en España: 'Another day', una amplia muestra que recorre la evolución artística de Kruger en las cuatro últimas décadas, convirtiendo las salas del Guggenheim en un lugar donde convergen sonido, texto y arquitectura, envolviendo al público en un encuentro con el lenguaje del poder.

Según informó el museo y ha recogido Servimedia, patrocinada por Occident y bajo el titulo completo de 'Barbara Kruger: Another day', la exposición brinda un análisis en profundidad de cómo el trabajo de la artista, muy arraigado en la comunicación de masas y el comentario cultural, sigue evolucionando en la era digital.

Kruger lleva más de 50 años planteando al público el reto de tomar conciencia de las estructuras de poder que dan forma hoy a las identidades, deseos y creencias. Haciendo seña de identidad de la negrita tipográfica, llamativas yuxtaposiciones de imágenes y textos y unas dimensiones monumentales, Kruger desarrolló un lenguaje visual que se inspira en los medios de comunicación para insistir en la reflexión crítica.

Utilizando el lenguaje de la publicidad pero subvirtiendo su intención, su trabajo expone los mecanismos de persuasión, consumo y control que impregnan la vida contemporánea. La distintiva estética de Kruger tiene sus raíces en su temprana experiencia profesional como diseñadora gráfica.

El Museo Guggenheim Bilbao presenta la exposición 'Barbara Kruger: Another day. Another night' LUIS TEJIDO Agencia EFE

La exposición, desarrollada en colaboración con la artista, revisita sus icónicos 'paste-ups' y exhibe piezas digitales y de vídeo recientes que siguen ampliando su alcance formal y conceptual. Las grandes instalaciones de vinilo, obras digitales a gran escala, proyecciones de vídeo y paisajes sonoros, concebidos específicamente para los espacios expositivos, dotan de gran intensidad al impacto sensorial de sus mensajes.

La exposición se inicia con uno de los trabajos más icónicos de Kruger, 'Untitled (I shop therefore I am)', creado en 1987 en serigrafía fotográfica sobre vinilo, y reimaginada por la artista en 2019 como una instalación LED a gran escala (más de 5 metros de altura en Bilbao), con animación y sonido. La obra se despliega como un rompecabezas gigante en el que las piezas van encajando hasta formar la frase "shop therefore | am" (Compro, luego existo).

Una constelación de fuentes: discursos, eslóganes, doctrinas, jerga...

Así, la imagen cambia en un instante con un sonido metálico, atravesando variaciones como as "shop therefore I hoard" (Compro, luego acumulo), "I need therefore I shop" (Necesito, luego compro), "I love therefore I need" (Amo, luego necesito), etc. Este juego filosófico de Kruger sobre consumo e identidad a través de la proposición cartesiana es uno más de los ejemplos de la exposición, cuyo espacio está lleno de referencias a pensadores, escritores y textos.

Las obras de Kruger beben de una constelación de fuentes (discursos políticos, eslóganes publicitarios, doctrinas religiosas, jerga de internet) que la artista transforma en agudas e incisivas reflexiones sobre los sistemas que hoy dan forma a la vida cotidiana. No se limita a citar, sino que reconfigura. Estos fragmentos de texto, ya conocidos, se disponen en innovadoras configuraciones que sacan a la luz presupuestos y contradicciones subyacentes.

De este modo, Kruger sustituye el consumo pasivo por la confrontación, cambiando monólogos internos por los suyos: inquisitivos, mordaces y extrañamente íntimos. Los elementos que elige no son neutrales: cada frase se convierte en un gesto cargado de significado, parte de un comentario más amplio que atraviesa décadas de su trabajo.