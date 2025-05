Carmen Linares, Premio Especial Ojo Crítico: "Cuando canto es como si me vaciara"

Un año más, y con este van 35, el programa “El Ojo Crítico”, de Radio Nacional de España, ha hecho entrega de los Premios El Ojo Crítico ayer por la tarde en el Museo Reina Sofía. Esta gala, que este año fue presentado por la actual directora y presentadora del espacio, Paloma Cortina, y por su compañera Elvira de Luis, reconoce la trayectoria de personalidades destacadas de la cultura de nuestro país dando impulso, a su vez, a jóvenes talentos que comienzan sus carreras.

La cantaora de flamenco Carmen Linares fue una de las grandes protagonistas del evento. La artista vivió durante la tarde de ayer otro gran momento memorable de los muchos que ya lleva en su carrera profesional. Al Premio Latin Grammy a la Excelencia Musical, al Princesa de Asturias de las Artes o a la Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid, entre muchos otros, se sumó uno más: el Premio Ojo Crítico Especial 2024.

Carmen Linares, Premio Especial El Ojo Crítico Cortesía Carmen Linares Cortesía Carmen Linares

Si el año pasado, el Premio Especial recayó en el escultor Jaume Plensa, este año le tocó el turno a Linares, un portento del cante flamenco con más de cinco décadas de carrera y que se suma a otras destacadas personalidades premiadas en años anteriores como Serrat, José Sacristán, Alfredo Kraus, Rosa Montero, Ana María Matute o Carlos Saura, entre otros.

El jurado del premio destacó la universalidad de su figura, su maestría en la interpretación del flamenco y su gran papel como precursora del género que defiende sobre los escenarios. “Carmen Linares lleva toda una vida sobre el escenario interpretando y ahondando en los palos del flamenco. Su voz ha contribuido a la inmortalidad de los versos de algunos de nuestros grandes autores. Carmen Linares es también poesía, danza y teatro. Ella es el alma del flamenco, una figura incontestable de este arte”. Añadieron que "los matices de su figura son indisociables de la música y la cultura de nuestro país. Genuina y generosa en su arte, no ha dudado jamás en abrazar el sentir de otras generaciones".

¿Cómo recibiste la noticia de este premio? ¿Qué significa para ti?

Para mí es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que Radio Nacional siempre tiene un compromiso con la cultura y que el Premio Especial lo ha recibido gente muy importante. Primero empezaron con los premios para los jóvenes, que me parece algo fundamental. Creo que tener ese compromiso cultural con los jóvenes es algo muy relevante. Yo ya tengo una trayectoria y me parece muy bonito que hayan creado también los premios especiales y que podamos apoyar también nosotros a la juventud. En ese sentido, me parecen unos premios muy completos y muy buenos. Es un honor para mí.

¿Tienes algún tipo de ritual, de manía o de superstición antes de subir al escenario a recoger un premio o a cantar?

No, superstición o manía, ninguna. Lo que sí hago siempre antes de salir a actuar es ejercitar la voz y llevar todo bien preparado para el ensayo; concentrarme en lo que voy a hacer. En este caso, salir al escenario a recoger un premio, es salir feliz, también por hacerlo acompañada de mi familia y por hacer una pincelada, un pequeño regalo, con mi hija Lucía, que es actriz, y mi hijo Edu, que es guitarrista.

La cantaora Carmen Linares durante una actuación en Navarra Villar López Agencia EFE

¿Los premios son un estímulo, un chute de energía para seguir adelante?

Sí, los premios siempre me hacen pensar en todo mi esfuerzo. El arte es un regalo, porque a mí cantando se me van muchas penas y es como si me vaciaran. Sentir que el público está ahí contigo y que está recibiendo lo que tú le estás dando, es un regalo. Pero, aparte de eso, los premios son un estímulo que te hacen pensar en todo el trabajo y en toda la buena energía que has puesto ahí y en tu vida, porque para una trayectoria así larga das mucha parte de tu vida. Luego el arte te lo devuelve. Este premio, es, demás, especial, porque la radio ha sido muy importante en mi vida. De niña, la música que escuchaba era en Andalucía y a través de la radio. Llegaba del colegio, ponía la radio y miraba los discos dedicados. La radio era un poco mi ventana al mundo. En todas las casas había una y era lo que nos mantenía unidos al mundo. En mi caso, sobre todo, me mantuvo unida a la música.

Si echas la vista atrás después de 50 años de carrera, ¿cómo describirías tu evolución artística?

Creo que ha sido una evolución muy natural. Yo me he ido adaptando a la vida, que creo que es lo que hacen todos los artistas. Tienes que vivir de tu tiempo. Cuando era más jovencita tenía una forma de cantar. Cantaba a los artistas que escuchaba y que había en ese momento, que eran maestros. Luego he ido adaptándome y evolucionando. Creo que en mi arte ha evolucionado con la vida, porque no te puedes quedar anclada en el pasado, aunque siempre me he agarrado mucho a mis raíces. Tienes que tener una raíz donde apoyarte y donde guiarte, y aparte de eso, simplemente tienes que estar en el mundo, ver lo que pasa y estar ahí.

Carmen Linares Villar López / Festival de Teatro de Olite

¿Qué es lo que más te inspira como artista?

Me inspira todo. La vida, la propia vida. Me inspira también ver a otros artistas, escuchar la música que se hace ahora. Me inspira a mi nieto, que tiene un año. Me inspiran mis hijos, que son artistas. Me inspira el amor. Me inspira también mi propia vida. Tengo una vida muy rica y mi familia es lo más importante para mí. Eso me da mucha fuerza.

Uno de tus mayores retos es que el flamenco siga siendo relevante en las nuevas generaciones. ¿Cómo llegas a ellas?

Estando al día, viendo lo que hace la gente joven. Yo me siento muy cerca de ellos, porque a mí ellos me demuestran su cariño. Siempre se acercan a mí con mucho respeto y cariño. Me siento y quiero seguir sintiéndome siempre unida a ellos porque creo que nos necesitan mucho y nosotros también necesitamos de ellos. Los jóvenes nos ponen un poco los pies en la tierra. Además, tienen muchas dificultades porque este es un mundo muy complicado, por eso estos premios me encantan, porque apoyan a la juventud.

¿Qué le aconsejarías a jóvenes artistas que están comenzando su carrera y que te ven como un referente?

Es difícil dar consejos, pero en líneas generales, yo les diría que es muy importante la afición. Nuestra profesión no es nada fácil, y en el flamenco, en concreto, hay que tener afición y uno se tiene que preparar muy bien. Es una profesión en la que se va paso a paso y no tienes que saltarte las cosas. No se puede tener prisa. Ahora los jóvenes están viviendo en un mundo donde hay mucha prisa, donde se pretende pegar un pelotazo y ya. Eso no vale. Si tú quieres hacer una carrera seria, tienes que pasar por muchas etapas, sin prisa, pero sin pausa. Hay que estudiar y prepararse bien para cuando te llegue esa oportunidad, tener herramientas para poder hacer tu arte. Sobre todo, tienes que tener mucho amor a tu profesión. En el caso del flamenco, hay que tratarlo con mucho respeto y tener una buena preparación. El flamenco tiene una raíz que está ahí y a la que te tienes que agarrar para caminar un poco más seguro.