Primera demanda hacia Alec Baldwin: desde su propio equipo y por negligencia

Continúa la pesadilla para Alec Baldwin. El actor fue protagonista a finales de octubre de un trágico accidente durante el rodaje de “Rust”, película que protagoniza y que dirige Joel Souza. Por error, el actor disparó un arma que resultó ser real, lo que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins. Ahora, en plenas investigaciones donde las autoridades y el propio equipo de la cinta busca conocer qué ocurrió realmente para llegar a aquel fin fatal, el intérprete ha recibido otra mala noticia. Uno de los técnicos del wéstern, Serge Svetnoy, denunció este martes a Baldwin, acusándole de negligencia y de falta de profesionalismo a la producción.

Si bien el actor, en su papel de intérprete, no tendría graves responsabilidades respecto a lo ocurrido, es su posición como también productor de la cinta lo que le puede traer problemas. Así, Svetnoy considera que fue la producción la que fracasó en implementar las medidas de seguridad necesarias -de hecho, varios miembros del equipo decidieron no seguir con la grabación de la película horas antes del accidente, a modo de protesta- para proteger a los cineastas durante el rodaje.

“Nunca, nunca debieron tener balas de verdad en el set”, reclama Gary Dordick, abogado de Svetnoy, durante la presentación de la demanda. Por su parte, el técnico, encargado de la iluminación, uno de los trabajos más cercanos a Hutchins, pues ella era directora de fotografía, describe en su demanda su visión del momento del accidente. Afirma haber sentido un “extraño y terrorífico” golpe de aire del lado derecho del cuerpo, así como cómo la pólvora le salpicaba en el rostro. Vio cómo se fue apagando la vida de Hutchins, a quien él mismo sostuvo en brazos durante “20 o 30 minutos” mientras ella se desangraba y perdía la consciencia.

“Esto lo perseguirá por siempre”, afirma su abogado, así como explica que la demanda no busca conseguir dinero para su cliente, sino mejorar las condiciones de seguridad en las filmaciones. Y no solo señala a Baldwin, sino también al asistente de dirección, Dave Halls, quien fue el encargado de dar el arma a Baldwin para grabar la escena, así como a Hannah Gutierrez Reed, armera de la cinta. Respecto a esta última, por cierto, ya se dirigió a través de Facebook: “Estoy seguro de que teníamos profesionales en todos los departamentos, excepto uno, el que se encarga de las armas... Una mujer de 24 años no puede ser experta en armamento. Para ahorrar dinero a veces se contrata a gente que no está completamente cualificada para hacer un trabajo complicado y peligroso, y se pone en riesgo la vida de los demás y la propia”, escribió.

Con esto, todo lo que envuelve al rodaje de “Rust” es ahora un terreno de investigaciones, de lamentos, de lágrimas y de argumentos o teorías lanzados por unos y otros abogados. Es el caso, por ejemplo, del defensor de la armera, quien afirmó que “estamos convencidos de que esto fue un sabotaje y de que a Hannah se le está tendiendo una trampa”. No obstante, Lane Luper, uno de los camarógrafos que protestaron por las condiciones de trabajo, rechaza estas palabras: “La idea me pone enfermo... Decir eso es irresponsable, una calumnia y francamente desagradable”.