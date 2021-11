El accidente de Alec Baldwin pudo ser “sabotaje”

Cultura

El pasado 22 de octubre, Hollywood se sumía en una gran tragedia, más allá de la ficción de sus películas. Ocurría en el set de rodaje de “Rust” -dirigida por Joel Souza-, donde, por accidente y durante un ensayo, el protagonista de la cinta, Alec Baldwin, disparó un arma que mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, de 42 años. El shock se generalizó tanto en la vida del actor como entre el equipo del filme en general, donde se lamentaba lo ocurrido y se pasaba a abrir una investigación: ¿cómo pudo colarse un arma real en el set? Fue David Hall, el asistente de dirección, quien se encargó de entregar el arma a Baldwin para la escena. Y ahora ha decidido romper su silencio: en un comunicado enviado al “New York Post”, reconoció estar “en shock y triste. Halyna Hutchins no era solo una de las personas más talentosas con quien he trabajado, sino que también era una amiga”.

Alec Baldwin, conmocionado tras el accidente FOTO: Jim Weber AP

“Espero que esta tragedia lleve a la industria a revaluar sus valores y prácticas para garantizar que nadie resulte herido durante el proceso creativo”, añade Halls, ya que no es la primera vez que se produce un susto de este tipo en un set de rodaje. Afirma que “debí haber chequeado” que todas las balas del revólver eran falsas, “pero no lo hice”, y añade que se siente “abrumado por el amor y apoyo” que recibe desde el accidente. “Mis sentimientos están con todos los que conocían y amaban a Halyna”.

Pero él no era el único responsable de estas pistolas, sino que la armera de la película, Hannah Gutiérrez Reed, de 24 años, era la principal encargada de manipularlas y revisarlas. Si bien esta joven no tenía gran experiencia en este cuidadoso trabajo, ahora sus abogados han hablado: creen que alguien pudo tratar de sabotear la grabación al introducir munición real en el estudio. Según teoriza Jason Bowles, abogado, en una entrevista con “Today”, de la NBC, “alguien querría sabotear el set, querría demostrar algo, que está disgustado, que no está contento”.

Halyna Hutchins, directora de fotografía que recibió el disparo FOTO: SWEN STUDIOS VIA REUTERS

Pero su opinión no queda ahí, sino que justifica su hipótesis recordando que hubo miembros del equipo que protestaron el día antes del accidente por las supuestas condiciones precarias en las que trabajaban y que horas antes de que se produjera el disparo mortal un grupo de cámaras abandonó el estudio. ”Hubo personas que abandonaron el plató porque estaban descontentos. Y hubo un lapso de tiempo, entre las 11:00 y la 13:00, aproximadamente, en el que las armas de fuego estuvieron desatendidas, por lo que hubo oportunidad de alterar la escena”, explicó Bowels.

Por su parte, el otro abogado de la armera, Robert Gorence, detalló que su clienta también era supervisora de decorados, lo que imposibilitaba que estuviera pendiente de las armas durante los descansos a pesar de ser la responsable última del armamento presente en el estudio. Además, afirman que la armera no tenía la obligación de estar presente en el ensayo donde se produjo el accidente porque era una prueba de cámara en la que, en principio, no iban a utilizarse las armas. Insisten en que Gutiérrez cargó la pistola con balas que estaban en una caja cuya etiqueta indicaba “munición falsa” y que ella nunca introdujo balas de verdad en ese contenedor ni sabe cómo llegaron allí.

El Sheriff de Santa Fe, Adan Mendoza, dijo la semana pasada que había encontrado unos 500 cartuchos de munición entre los que había una mezcla de “cartuchos de fogueo, balas falsas y balas verdaderas”. Así, mientras avanzan las investigaciones oficiales, se van conociendo detalles, así como según recalcó el sheriff “nadie está descartado” de poder incurrir en cargos criminales.