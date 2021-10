Así es la armera de la película de Baldwin: miedosa y sin experiencia

Cultura

Pasan los días pero no el “shock” alrededor de lo ocurrido durante el rodaje de “Rust”. El pasado viernes, saltaba la trágica noticia: Alec Baldwin mató por accidente a la directora de fotografía de la película por utilizar, por error, una pistola real, así como hirió en el hombro al director del filme, Joel Souza. La fallecida era Halyna Hutchins, de 42 años, quien recibió el disparo y murió en cuestión de minutos. Con esto, además del caos en el set, la pena inconsolable de Baldwin y su repercusión instantánea y mundial, la investigación para conocer qué ocurrió realmente sigue en curso. Ahora, se conoce a la que era responsable de las armas de la película, y puede que sorprenda.

Se trata de Hannah Gutiérrez-Reed, una joven de 24 años, quien antes de unirse al proyecto aseguró en una entrevista que no estaba preparada para la función que debía desarrollar, según informan medios de comunicación estadounidenses. “Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada”, explicaba al podcast “Voces del Oeste” hace unas semanas”. Reconoció que lo que más miedo le daba era cargar balas de fogueo porque no sabía cómo hacerlo y le pidió ayuda a su padre, un prestigioso armero llamado Thell Reed.

También lo aseguró a “Daily Mail”, pues la armera admite que no estaba segura de estar lista para esta labor: “Casi no la acepté porque no estaba segura de estar lista, pero al hacerlo, fue muy bien”. Así, la semana pasada, Gutiérrez-Reed colocó tres armas en el exterior del set, preparadas para ser usadas por Baldwin durante el rodaje. Fue el primer ayudante de dirección, Dave Halls, el encargado de dársela, pero sin saber que estaba cargada con balas reales.

De hecho, al actor le dijeron “el arma está fría”, algo que en la jerga hollywoodiense quiere decir que es de fogueo y, por tanto, no es mortal. El día ya comenzó con imprevistos, pues el equipo técnico se avanzó a advertir sobre problemas de seguridad en el plató. De hecho, informa “Los Ángeles Times”, ese arma ya había dado problemas por no estar correctamente supervisada días antes. Así le escribió un cámara un mensaje al director de producción: “Ya han ocurrido tres descargas accidentales. Esto es súper inseguro”.

Ahora, las miradas se centran tanto en Baldwin como en Hannah Gutiérrez-Reed, quien se ha eliminado sus perfiles de Twitter, Instagram y Facebook al contener imágenes de ella posando con armas. “Fue un poco descuidada con las armas, agitándolas de vez en cuando”, dijo uno de los testigos a “The Daily Beast, “hubo un par de veces que estaba cargando de una manera que pensábamos que no era segura”. Una armera, por tanto, según miembros del equipo de “Rust”, “inexperta”.