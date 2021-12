Alec Baldwin sobre la tragedia de “Rust”: “Yo no apreté el gatillo”

Cultura

Desde que se produjo el accidente el 21 de octubre en el rodaje de la película “Rust”, que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, la investigación no ha dejado de lanzar novedades alrededor del caso, así como se han sucedido las demandas. Pero, hasta ahora, el protagonista de esta tragedia, así como de la película, Alec Baldwin, no ha concedido una entrevista sobre lo ocurrido. Tan solo había hablado por Twitter para comunicar que estaba “devastado” y colaborando con la investigación, pero ha decidido dar un paso más y sincerarse, a través de una conversación en ABC News.

La entrevista se emitirá hoy a las 20:00 horas, horario de la zona Este, pero ABC News ha lanzado un adelanto que no ha pasado desapercibido: “Yo no apreté el gatillo”, dice el actor en el vídeo. “No se apretó. Yo no apreté el gatillo. Nunca apuntaría con una pistola a alguien y apretaría el gatillo”, responde Baldwin rotundo ante la pregunta de “por qué se disparó esa pistola si ni siquiera figuraba en el guion”. Asimismo, el protagonista y también productor de “Rust” dijo no tener “ni idea” de cómo una bala salió de un arma que estaba destinada a ser solo de fogueo.

“Alguien puso una bala real en el arma, que ni siquiera se suponía que debiera estar en las instalaciones”, explica el intérprete. Asimismo, se muestra en la entrevista aún roto y desconsolado por lo vivido: “Incluso ahora me cuesta creer que el incidente ocurrió. No me parece real”. Y no se considera una víctima, pero sí asegura que se trata de “lo peor que me ha pasado en la vida. Porque echo la vista atrás y pienso ‘¿qué podría haber hecho para evitarlo?’”.

📺 Mañana ABC NEWS emitirá la primera entrevista Alec Baldwin tras el trágico accidente en el set de grabación de "Rust"... "no apreté el gatillo" dice entre lágrimas. pic.twitter.com/NffDTb3X5t — Nicolás de León (@salocinuy) December 1, 2021

Así, Baldwin se muestra ante ABC News totalmente expuesto, incapaz de sostenerse las lágrimas cuando habla sobre Hutchins: “Fue alguien amada, querida y admirada por todos los que trabajaban con ella”, asegura”. Una conversación que, para George Stephanopoulos, el periodista que entrevista a Baldwin, “ha sido la más intensa” de toda su carrera. “Él está devastado, pero también fue muy sincero, muy comunicativo, respondió a todas las preguntas. Habló sobre Halyna Hutchins, sobre reunirse con su familia”, explica el periodista en “Good Morning America”.

Con esto, el actor ya alberga, en su postura como productor de la película y no como parte del reparto, dos demandas de dos miembros del equipo de “Rust”. Una de parte de Serge Svetnoy, jefe de iluminación de la cinta que dirige Joel Souza y que presentó una denuncia por “negligencia” contra la producción y contra Hannah Gutiérrez-Reed, armera de 24 años del rodaje. Asimismo, la guionista de la cinta, Mamie Mitchell, presentó una demanda por “sufrir angustia emocional” y por el “daño causado intencionalmente” por la producción, así como, al igual que Svetnoy, la denuncia también va dirigida a la armera y a Dave Halls, subdirector de la cinta y encargado de entregar el arma a Baldwin.