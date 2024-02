De "Élite" a Peso Pluma: así entran la cocaína rosa y otras drogas en la cultura popular

Esa cultura popular que se muestra irreverente, ajena a lo idílico y que destapa las vergüenzas de la sociedad, es cada vez más explícita, más común, y para todos los públicos. Hay series, películas o canciones, consumidas por padres, hijos o abuelos, cuyas tramas pueden llegar a ser agresivas, en cuanto a adicciones y malos hábitos se refiere. Y, al fin y al cabo, somos aquello que vemos, que consumimos. Miles de personas quedaron estupefactas ante la noticia de un joven que hizo lo mismo que vio en la serie "Por 13 razones", ficción donde la protagonista deja una serie de cintas donde explica punto por punto el por qué de su suicidio. De hecho, los suicidios entre adolescentes tras su estreno, en 2017, subió un 29%, según informó el "National Institute of Health". Son casos extremos, por supuesto, pero también ejemplos de hasta qué punto la cultura popular es reflejo de la sociedad, y viceversa.

Si hay un aspecto candente actualmente, en referencia a adicciones y, ante todo, jóvenes, es el que se refiere al reciente fallecimiento de un menor tras ingerir una bebida energética con cocaína rosa. Con tan solo 14 años, este joven murió en Getafe al consumir dicha bebida, que contenía dos gramos de "tusi", droga que lleva ketamina y éxtasis. Ocurrió al reunirse con otros jóvenes que había conocido por Instagram, y quienes también poseían droga, según la investigación de la policía, que actualmente sigue su curso. Pero, ¿cómo llegan estas sustancias a manos de menores? Está siendo estudiado, pero si hay algo que han hecho algunas series o incluso canciones ha sido normalizar estas posesiones entre los más jóvenes.

Sexo, alcohol y drogas

El caso más conocido de menores drogándose de la cultura popular española viene de la mano de Élite". Esta serie muestra a los alumnos del exclusivo colegio de Las Encinas conviviendo con todo tipo de excesos: lujos, dinero en exceso, y fiestas repletas de sexo, alcohol y drogas, muchas drogas. También de cocaína rosa: en la quinta temporada una de las protagonistas, Isadora, interpretada por Valentina Zenere, consume un polvo rosa que simula el "tusi", para después tener una sensación de euforia y bienestar, efectos que tiene dicha droga junto con otros alucinógenos.

Figura otra serie de este estilo -sobre adolescentes adictos a los excesos y consumida en su mayoría por público joven-, pero en este caso estadounidense: "Euphoria". Se trata de la ficción que catapultó a la fama a Zendaya, que interpreta a Rue, y una ficción que ha sido aclamada por la crítica y por sus consumidores. Disponible en HBO Max, sus capítulos también muestran estos excesos: la trama gira en torno a la protagonista, una adolescente de 17 años que vuelve de rehabilitación sin intención de mantenerse sobria. Una reflexión sobre la adolescencia en sus puntos más extremos, a través de estudiantes de instituto que hacen frente a temas recurrentes de su edad, como la violencia, la identidad, el amor o la relación con el alcohol y las drogas.

Hay otros casos similares, como son "Breaking bad", "The boys", "Shameless", "Orange is the new black"... Pero no son solo las series las que muestran estos paisajes. También ocurre en el cine, como se ha percibido en la reciente "Saltburn". De nuevo, la cinta refleja un mundo de lujo y poderío, donde sus protagonistas, jóvenes que acaban de empezar la universidad, no escatiman en cuanto a excesos. No debemos olvidar a "El lobo de Wall Street", así como cabe mencionar icónicas cintas como "Trainspotting" o "Réquiem por un sueño".

Apología al consumo

De mencionar un ámbito donde el lenguaje explícito en cuanto a relaciones sexuales, fiestas de desfase o consumo de drogas abunda, esa es la música, ante todo la urbana. Sea en videoclips o letras, estas canciones, que figuran entre las más exitosas del panorama cultural popular actual, toman estos aspectos como temáticas recurrentes, y son consumidas ante todo por los jóvenes. No son pocas las canciones de reguetón que han llegado a ser cuestionadas, cosa que va en contra de la libertad de expresión. Fue el caso, por ejemplo, de "Mayores", de Becky G y Bad Bunny, canción de la que se llegó a cambiar la letra cuando se interpretó en "Operación Triunfo".

Cabe destacar el caso de un músico en especial, pues a través de su música llegó a poner de moda la droga que ahora más se comenta: la cocaína rosa: Peso Pluma. El cantante mexicano menciona la "tusi" -como también lo han hecho Ñengo FLow o Nicky Jam- en al menos dos de sus canciones, como es el caso de "Lady Gaga": en este tema la letra menciona literalmente a la droga. Con esto, es cierto que este artista siempre ha hecho apología al consumo de drogas, así como del narcotráfico, motivo por el que tiene problemas con ciertos mafiosos.