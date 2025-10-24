Johnny Depp reaparece en Hollywood con un papel a su medida: un Scrooge oscuro y maldito

El actor Johnny Depp regresará a la gran pantalla con su primer papel protagonista en un gran estudio desde 2019. El intérprete dará vida a Ebenezer Scrooge, el emblemático personaje de Un cuento de Navidad de Charles Dickens, en una nueva adaptación titulada Ebenezer: A Christmas Carol, producida por Paramount Pictures y dirigida por el realizador de cine de terror Ti West (X, Pearl, MaXXXine).

Según avanzó Deadline, la película llegará a los cines el 13 de noviembre de 2026 y ofrecerá una versión más oscura y sobrenatural del clásico literario. “Esta versión, una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres de Dickens, sigue el viaje espiritual de un hombre que debe enfrentarse a su pasado, su presente y su futuro para luchar por una segunda oportunidad”, indica el medio. El guion está firmado por Nathaniel Halpern, creador de la serie Tales from the Loop.

La cinta contará también con la participación de la actriz Andrea Riseborough, nominada al Óscar por To Leslie (2022). Para Depp, de 62 años, Ebenezer supone su retorno al cine de estudio tras Esperando a los bárbaros (2019) y Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald (2018).

Un regreso al cine tras años de distanciamiento

Después de su mediático juicio por difamación con su exesposa Amber Heard, Depp había reducido considerablemente su presencia en Hollywood. La batalla judicial, seguida durante seis semanas por los medios de todo el mundo, concluyó en 2022 con un acuerdo económico entre ambas partes, por el que la actriz abonó un millón de dólares al actor, que este destinó a organizaciones benéficas.

En los últimos años, Depp ha centrado su carrera en producciones europeas. Protagonizó la película francesa Jeanne du Barry y debutó como director con el drama histórico Modi: Tres días en el ala de la locura, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para el 7 de noviembre de 2025. También compartirá cartel con Penélope Cruz en el thriller El bebedor de día.

La nueva adaptación de Ti West no será la única versión del clásico de Dickens en preparación. El director Robert Eggers y el actor Willem Dafoe, responsables del próximo Nosferatu, trabajan en otra interpretación del relato en clave de terror. Con Ebenezer: Un cuento de Navidad, Depp retoma su vínculo con las grandes producciones de Hollywood, en un papel que promete combinar la oscuridad, el dramatismo y el tono gótico que han caracterizado parte de su filmografía.