Las mejores películas de estreno para disfrutar del cine en casa este fin de semana

Como habitualmente cuando llegamos a la orilla del fin de semana realizamos algunas sugerencias para que nuestros lectores puedan disfrutar, si así lo desean, de las mejores películas de estreno desde su casa gracias a la amplia y variada oferta de las plataformas de streamig. Para este finde recomendamos las que siguien:

[[H2:'Una casa llena de dinamita' (Netflix)]]

Kathryn Bigelow dirige este thriller guionizado por Noah Oppenheim, que fue nominado al León de Oro en el Festival de Venecia. Cuando un misil sin identificar el origen es lanzado contra Estados Unidos, la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo actuar en respuesta, reza la sinopsis de la misma, cuyo reparto está encabezado por Idris Elba y Rebecca Ferguson.

'Cuatro madres' (Filmin)

El cineasta irlandés Darren Thornton, que sorprendió hace 9 años con su debut cinematográfico con 'A date for mad Mary', vuelve a dirigir -y a coescribir junto a su hermano Colin- un largometraje. Se trata de 'Cuatro madres', una comedia dramática (valga la antítesis) donde un novelista en apuros (James McArdle) se ve obligado a cuidar de tres mujeres mayores excéntricas, y de su propia madre, en el transcurso de un caótico fin de semana en Dublín.

'La acompañante' (Movistar)

La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago. Sophie Thatcher y Jack Quaid protagonizan este thriller distópico escrito y dirigido por Drew Hancock.

'Riddle of Fire' (Movistar)

Weston Razooli debuta en la dirección de esta notable cinta de aventuras en la que tres niños que intentan descifrar el control parental de su videoconsola y dar con la receta de la tarta de arándanos perfecta. A la vez, una secta de cazadores furtivos no paraban de discutir mientras una niña tiene un don élfico.