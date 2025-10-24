99 años de Rafael Azcona: el mejor guionista de cine español de la historia

Nacido el 24 de octubre de 1926 en Logroño, hoy casi sería centenario Rafael Azcona, considerado el mejor guionista de cine español de la historia, quien falleció el 24 de marzo de 2008 en Madrid.

Azcona ha sido el único escritor para la gran pantalla que ha logrado hasta seis premios Goya: cinco por guiones adaptados ('El bosque animado', '¡Ay, Carmela!', 'Tirano Banderas', 'La lengua de las mariposas' y 'Los girasoles ciegos') y uno al mejor guion original, en 1992, por 'Belle époque'.

Además, el también novelista (decía que, sobre todo, escribía guiones "porque me resulta más fácil que escribir novelas") escribió compuso magníficos guiones para películas de comedia, especialmente en los primeros compases de su carrera. Así de su plumas salieron comedias antológicas del cine patrio como 'El pisito' (1959), 'El verdugo' (1963), 'La escopeta nacional' (1978) o 'La vaquilla'.

Especial fue su relación profesional con el mítico directorLuis García Berlanga, con quien, además de los filmes ya citados, firmó las otras dos partes de la descacharrente trilogía nacional -'Patrimonio nacional' (1981) y 'Nacional III' (1982)- así como 'Las pirañas' (1967).

También hizo buen tándem, en otro tono cinematográfico, con el director Fernando Trueba, a quien le escribió los guiones de 'El año de las luces' (1986), 'Belle époque' (1992) y 'La niña de tus ojos' (1998).