Mark Ruffalo dará caza a Chris Hemsworth y Halle Berry en Ruta de escape (Crime 101), que tiene nuevo avance

El actor australiano Chris Hemsworth protagoniza junto a Halle Berry y Mark Ruffalo el nuevo thriller de acción Ruta de escape, una producción de Amazon MGM Studios basada en la novela homónima de Don Winslow. El tráiler, lanzado el 23 de octubre, anticipa una trama de robos sofisticados, giros inesperados y un enfrentamiento entre ladrones y un investigador decidido a atraparlos.

Dirigida y coescrita por Bart Layton (American Animals, The Imposter) junto a Peter Straughan, la película transcurre bajo el sol de Los Ángeles y sigue “una serie de robos de alto riesgo que tienen lugar a lo largo de la icónica autopista 101”. En el filme, Hemsworth interpreta a un elusivo ladrón perseguido por un detective interpretado por Ruffalo, mientras Berry encarna a una corredora de seguros que termina implicada en la trama.

Según la sinopsis de Deadline, Ruta de escapeexplora “la delgada línea entre cazador y presa” conforme las vidas de los tres protagonistas se entrecruzan. A medida que se acerca un robo multimillonario, cada uno deberá enfrentarse al peso de sus decisiones y a las consecuencias de sus secretos.

El regreso al género de robos y acción

En el avance, Berry y Hemsworth protagonizan varias escenas cargadas de tensión mientras sus personajes se investigan mutuamente. “Soy muy buena interpretando a la gente”, dice la actriz en un momento del vídeo. “¿Qué has leído sobre mí?”, replica su compañero de reparto. La respuesta de Berry: “Pareces alguien con secretos... pero no puedes mirarme a los ojos”.

El reparto incluye también a Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh y Nick Nolte. La película promete combinar el ritmo de los clásicos de atracos con el estilo visual que ha caracterizado las producciones previas de Layton.

Ruta de escapellegará a las salas el 13 de febrero de 2026 –a tiempo para la temporada previa a los premios– y marca un nuevo trabajo de Hemsworth fuera de su icónico papel como Thor. Por su parte, Berry y Ruffalo, ambos ganadores del Óscar, regresan a un género que combina suspense y drama criminal.