¿Sabía que hay dos personas en la cabecera de Columbia Pictures? La historia tras el logo

Dentro del atractivo experiencial de sentarse en el cine o en el sofá para ver una película, la primera vez que quizá la piel se eriza, que la mente se concentra exclusivamente en la pantalla, es cuando resuena la introducción de la productora en cuestión. Bien puede aparecer el león de la Metro Goldwyn Mayer, el "20th" dorado de Century Fox, o la mujer estilo estatua de la libertad de Columbia Pictures. Esta última precede grandes títulos como "Los cazafantasmas", "Taxi driver", "Bad Boys", "Spider Man" o "One upon a time in Hollywood", y tiene una curiosa historia tras su creación. Se trata de un logotipo que va más allá de la imagen de la estatua de la libertad, simbología tan primordial para los estadounidenses, y que tiene que ver con una historia de dos buenos amigos.

Si bien X funciona como un cajón de sastre, un caos peligroso de mensajes que se entremezclan con falsedades, aún emergen a veces interesantes hilos que desvelan datos o curiosidades. Y es el caso de la mujer de la cabecera de Columbia Pictures. A través de una cadena de tuits, el usuario @Albertofm20, que se define como "intento de divulgador", lo ha planteado con una pregunta inicial: ¿Sabías que hay dos personas en la foto de Columbia Pictures? "Ha habido muchos logos de Columbia, 100 años da para mucho", explica el usuario en referencia a la larga trayectoria del estudio, fundado en 1924. De hecho, uno de los logos "que más se usó fue el de Jane Bartholomew, que le pagaron 25 dólares de la época para posar. Esta imagen duró desde el 36 al 76", apunta.

Pero, de haber una imagen consolidada e icónica, es la que nos llega hoy y que acompaña a películas como las citadas. Para hablar de ello, hay que trasladarse a 1991, cuando al pintor americano Michael J. Deas le proponen crear una imagen nueva y, al necesitar una fotógrafa, llamó a Kathy Anderson para el puesto. Probaron con diferentes modelos, pero Anderson "no estaba teniendo ningún tipo de suerte, porque ninguna encajaba con Miss Liberty de Columbia Pictures. Pero se fijó en su compañera de trabajo Jenny Joseph y ahí, queridos amigos, nació una estrella", explica el usuario.

¿Quién era, entonces, esa tal Jenny Joseph? Explica en el hilo que era diseñadora gráfica en el mismo periódico que trabajaba Kathy, el "The Times-Picayune", y nunca antes había sido modelo ni actriz. Accedió a hacerse las fotos en su propio piso de Nueva Orleans, y desde aquel rincón se hizo historia del cine. "Quedaron en almorzar y hacer las fotos, así que Kathy llevó una caja de croissants de chocolate, sábanas y una lámpara con una bombilla". Cambiaron la pared del salón, y ahí surgió la magia. "Nuestra diseñadora gráfica estaba deslumbrante, posaba con naturalidad, y de hecho una vez se sentó, parecía que tenía náuseas ya que estaba embarazada, así que sí, en la cabecera de Columbia Pictures hay dos personas, no solo una", desvela el "intento de divulgador". Poco después, llegó a simbolizar la libertad de América para nada menos que los estudios de Columbia Pictures.