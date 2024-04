DiCaprio vestirá el sombrero de Frank Sinatra en un biopic dirigido por Scorsese

La de Scorsese, Dicaprio y Sinatra se trata de una reunión que lleva varios años rumoreándose. Ya en 2009 se adelantó que el director de "Taxi driver" tenía en mente recuperar la figura de La Voz, y que para ello echaría mano de uno de sus actores fetiche, a quien también dirigió en "El lobo de Wall Street". Ahora, parece que este proyecto está tomando forma de manera oficial, pues no pocos medios especializados vuelven a hacerse eco de que Scorsese quiere hacer una película biográfica sobre Frank Sinatra, y que será protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Así lo ha confirmado, por ejemplo, "Variety", que informa que la película aún no cuenta con la luz verde de Tina Sinatra, hija del difunto cantante y quien actualmente maneja sus derechos de imagen y su patrimonio. No obstante, añade la publicación que esto no ha hecho que Scorsese deje de barajar los nombres que le acompañarán en este "biopic": además de DiCaprio, contempla a Jennifer Lawrence para dar vida a Ava Gardner, la segunda esposa del artista.

Figuran, además, varias productoras interesadas en volcarse de lleno con Scorsese. Es el caso de Apple Studios, que quiere repetir experiencias tras el éxito de "Killers of the flower moon" (2023), cinta nominada a 10 Premios Oscar -finalmente no ganó ninguno- . Asimismo, Sony Pictures es otra de las productoras interesadas en hacerse con el meditado proyecto.

Mítico dúo

Sería, por tanto, el regreso de un dúo ya mítico en la historia del cine, que es el formado por Scorsese y DiCaprio. Llevan colaborando más de 20 años, desde que el actor protagonizase "Gangs of New York" (2002). Asimismo, han trabajado en "El aviador" (2004), "Infiltrados" (2006), la mítica "Shutter Island" (2010) o "La audición" (2015), entre las anteriormente mencionadas.

Ahora, parece que actor y cineasta volverán a encontrarse, esta vez para recuperar la figura de uno de los artistas más importantes del siglo XX. La cinta repasaría tanto la vida personal como la profesional de Sinatra, en un tono que se viene descubriendo recientemente y cada vez más de la mano de los "biopic". Estas películas que recuperan, repasan y trasladan a la gran pantalla las vidas de diferentes músicos cada vez están más de moda, y Sinatra se une así a una lista formada por Elton John, Amy Winehouse, Linda Ronstadt, Queen o Michael Jackson, entre otros.