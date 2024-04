La brecha salarial llega a "Spiderman": Kirsten Dunst confiesa su experiencia

En 2002 se estrenaban Tobey Maguire en las mallas de "Spider-Man" y Kirsten Dunst en la piel de Mary Jane. La icónica película del hombre araña, dirigida por Sam Raimi, aterrizaba en los cines superando toda expectativa. Se convirtió en su época en la primera cinta en pasar la marca de 100 millones de dólares en un solo fin de semana, incluso superando los récords de "Harry Potter". Nadie se esperaba un éxito de tal tamaño, pero es que la cinta se ganó de calle al público y a la crítica, alcanzando una recaudación que supera los 825 millones de dólares. Asimismo, sirvió de impulso y consolidación para las carreras de sus intérpretes, en un reparto también compuesto por Willem Dafoe, James Franco, Joe Manganiello, Elizabeth Banks, Rosemary Harris o Randy Savage. Pero sin duda los protagonistas fueron los del icónico beso: Maguire y Dunst. Ambos actores multiplicaron su reconocimiento gracias a esta cinta, aunque en términos económicos el beneficio no fuese igual. Así lo ha comentado recientemente Dunst, quien ha puesto sobre la mesa hasta qué punto la brecha salarial también existió en "Spider-Man".

En una entrevista con BBC, la actriz afirma que "definitivamente crecí en una época de gran disparidad salarial entre el actor principal (Maguire) y yo", así como también confiesa que "ni siquiera pensé en preguntar" en aquel momento sobre la diferencia entre sus honorarios y los de su compañero. "Aunque yo había estado en 'Bring it on' y él no... tuve más éxito en taquilla que él", apunta la intérprete en referencia a una cinta sobre animadoras que estrenó el año anterior a "Spider-Man", y que tuvo un buen recibimiento en taquilla, recaudando 90 millones de dólares en todo el mundo.

En el momento del estreno de la cinta Dunst tenía 17 años, "todavía estaba aprendiendo mis gustos cinematográficos, ni siquiera se me ocurrió preguntar, ni sabía que había un lugar para desafiarlo", recuerda. Sí es cierto que con el tiempo fue tomando conciencia, pues ya adelantó en 2021, en una entrevista con "The Independent" que "la disparidad salarial entre Spider-Man y yo era muy extrema. Yo estaba entonces diciendo oh, sí, Tobey Maguire está interpretando a Spider-Man. Pero, ¿sabes quién apareció en la portada del segundo poster de la película? Los dos".