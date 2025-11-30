'Tardes de soledad', de Albert Serra, se lleva el premio a mejor película del año en Francia

Albert Serra continúa con su senda de éxitos con ‘Tardes de Soledad’. Esta vez ha sido la revista francesa 'Cahiers du Cinéma' quien ha elegido la cinta protagonizada por Roca Rey como la mejor película del año en Francia, un nuevo impulso que refuerza su impacto internacional. Se suma así a una lista creciente de éxitos que se iniciaron con la ‘Concha de Oro’ del Festival de San Sebastián.

Como escribía LA RAZÓN en su estreno, el filme de Serra "ofrece todo lo vivo de un material en crudo, la significación más pura de la información decantada de la imagen y se mueve en la imprecisión límbica narrativa perfecta para que no guste ni a los antitaurinos por la explicitud visual de la agonía y el sufrimiento del animal así como la manifiesta fascinación por el mundo de los toros y por la figura del torero que demuestra el realizador en la colocación predominante de la cámara, ni a los taurinos por ser precisamente esa tortura lo que también se muestra de manera única y hasta ahora evitada".

Para fans y simpatizantes sin prejuicios

Se trata sin duda de una película para los fans del cineasta y también para los simpatizantes desprejuiciados de la libertad creadora que no buscan en el cine un volcado obligatorio de aleccionamientos ni ningún tipo de pretensión edificante. Un proyecto que hace bueno aquello que afirmaba Hemingway de que la corrida de toros no es un deporte, sino "una tragedia".

PACMA solicita la retirada del documental sobre toros 'Tardes de soledad' del Festival de San Sebastián SSIFF Europa Press

Serra se corona de nuevo con un trabajo que, asegura, comenzó "sin ninguna intención en general". Rodó el documental para hacer "una exploración o una búsqueda y que la cámara certificara cosas, la mayoría de ellas, que no son visibles al ojo humano, como se observa en esta película, esta perspectiva que tú tienes de lo que está sucediendo en el ruedo o el acceso privilegiado y completamente inédito a la habitación del torero o a la furgoneta solo pueden ocurrir a través de la cámara". Su idea era grabar muchas horas para, luego, analizar y entender el fenómeno, "que es un tema controvertido y espinoso".

Pero según avanzaba le crecía la convicción de que aquello "nos iba a dar una información extra que no poseíamos nosotros": "Si tuviera alguna idea certera sobre no haría la película, si la hago es porque quiero que esta también me informe a mí y que yo me convierta en espectador de mi propia obra para aprender lo mismo que cualquier otro", confesaba.