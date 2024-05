Trump demandará la película "The Apprentice" por "pura difamación maliciosa"

Uno de los títulos que están resonando en la 77ª edición del Festival de Cannes es "The Apprentice" ("El aprendiz"), película biográfica sobre Donald Trump y dirigida por Ali Abbasi. El cineasta iraní propone un análisis sobre el trabajo del dirigente estadounidense, desde su construcción de sus negocios inmobiliarios entre los años 70 y 80, explorando "su poder y la ambición, ambientándose en un mundo de corrupción y engaño", explicaba el director a "Deadline" cuando se anunció la existencia del filme. Una trama que no ha pasado desapercibida entre el partido político de Trump, y desde donde ya han decidido tomar cartas en el asunto. Un portavoz de dicha campaña ha asegurado que "presentarán una demanda para abordar las afirmaciones descaradamente falsas" que propone la película, donde se muestra al ex presidente violando a su primera esposa.

Tras el estreno mundial de "The Apprentice" este lunes, Steven Cheung, portavoz principal de la campaña de Trump, afirmaba a "Variety" la decisión del partido de emprender acciones legales. "Esta basura es pura ficción que sensacionaliza mentiras", afirmaba, "al igual que con los juicios ilegales de Biden, es una interferencia electoral por parte de las élites de Hollywood, que saben que el presidente Trump retomará la Casa Blanca". Tildan la cinta de Abbisi de "pura difamación maliciosa, no debería ver la luz, y ni siquiera merece un lugar en la sección de películas de una tienda con descuentos, más bien pertenece al incendio de un contenedor de basura".

Estas palabras irrumpen tras una escena en particular que, según informan los medios de comunicación presentes, dejó sin aliento a los presentes. En ella, Trump reacciona después de agredir a su primera esposa, Ivana. Se muestra al ex presidente obligándola a tirarse al suelo: "¿Encontré tu punto G?", pregunta el personaje en la cinta. Esto se une a una declaración de 1990, en la que Ivana describió una agresión similar, poco después de que se sometiese a una cirugía. "El señor Trump y yo tuvimos relaciones matrimoniales en las que se comportó de manera muy diferente a a como lo había hecho durante nuestro matrimonio", declaró.

"The Apprentice" está protagonizada por Sebastian Stan, encargado de dar vida a Donald Trump, así como cuenta en el reparto con Jeremy Strong, Maria Bakalova y Martin Donovan. La cinta compite en Cannes por la Palma de Oro junto con otros 18 títulos.